Tischtennis-Verbandsliga 9:2 über TSG Dissen: TV Hude II im Höhenrausch

Hude. Die Tischtennisspieler des TV Hude II haben mit einem 9:2 über die TSG Dissen die Tabellenführung in der Verbandsliga übernommen.

Die Tischtennisspieler des Verbandsligisten TV Hude II schwimmen weiter auf der Erfolgswelle. Nach dem überraschend klaren 9:2-Heimsieg gegen die TSG Dissen steht der Turnverein mit 5:1 Punkten vorübergehend sogar an der Spitze. Diese schöne Momentaufnahme nehmen Spitzenspieler Marc Engels und seine Kollegen gerne zur Kenntnis. Sie wissen aber: Das wird nicht immer so weitergehen. „Im Augenblick sehe ich viele Parallelen zur Vorsaison. Vor einem Jahr haben wir auch eine starke Hinrunde gespielt, die später die Basis zum Klassenerhalt gebildet hat“, erklärt Engels.

„Punkte gegen den Abstieg“

Gegen Dissen präsentierten sich alle Spieler in glänzender Verfassung. „Nach der 2:1-Doppelführung haben wir in den Einzeln einfach eine sagenhafte Mannschaftsleistung abgeliefert“, stellte Engels fest. Schlüsselmomente gab es relativ zu Beginn der Einzelrunden. Marco Stüber (gegen Hermann Sieker) und Finn Oestmann (gegen Janis Redeker) feierten jeweils Fünfsatzsiege und erhöhten die Führung damit von 3:1 auf 5:1. Mit diesem Vorsprung im Rücken wurde alles sehr viel einfacher. Nur Ersatzmann Cedric Meißner musste sich Frank Wehrkamp-Lemke in vier Abschnitten beugen. Das konnten die Huder bei ihrem stets deutlichen Vorsprung aber locker wegstecken. „Dieser Sieg wird nichts an unserer Meinung ändern“, betonte Engels. „Das waren für uns wieder nur Punkte gegen den Abstieg.“