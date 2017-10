Fußball-Oberliga VfL Oldenburg beendet die Serie des SV Atlas Delmenhorst

Delmenhorst. Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst kassiert gegen den VfL Oldenburg die erste Heimpleite – ein Delmenhorster ist daran nicht ganz unschuldig.

Als der wie seine Teamkollegen aufopferungsvoll kämpfende Mannschaftsführer Stefan Bruns den Ball in der dritten Minute der Nachspielzeit neben das Tor köpfte, und Schiedsrichter Marius Schlüwe (Laatzen) die Partie kurz danach beendete, stand die erste Heimniederlage des ersatzgeschwächten SV Atlas fest. Das 1:2 (1:1) gegen den neuen Tabellenzweiten VfL Oldenburg beendete vor 900 Zuschauern zudem eine Serie, denn nach sechs Spielen ohne Niederlage musste Delmenhorst erstmals eine Schlappe einstecken.

Eine Niederlage, die VfL-Coach Dario Fossi mit den Worten „Wir haben zurecht gewonnen“ kommentierte. Eine Niederlage, nach der SVA-Trainer Jürgen Hahn meinte: „Ich hätte ein Unentschieden als gerecht angesehen.“ Aufgrund des großen Kampfgeistes hätte sich seine Elf in dem intensiv geführten Derby in der Tat einen Punkt verdient. Auf der anderen Seite muss man feststellen, dass die in spielerischer Hinsicht überlegenen Oldenburger sich ein leichtes Chancen-Plus erarbeiteten. Ungewöhnlich: Der 25-jährige Schlüwe zeigte elfmal Gelb (4/7). „Krönung“ war die Gelb-Rote Karte, die Atlas-Spieler Kevin Radke in der 73. Minute sah. Ein Knackpunkt.

Osei erst treffsicher, dann ausgewechselt

Der SVA kam anfangs zu einem Übergewicht, vergab durch Marco Prießner, der am Samstag nicht zu überzeugen vermochte, die erste Chance (3.). Dann scheiterte Narciso Jorge Lubaca an Keeper Florian Urbainski (10.). Nach einem Freistoß von Musa Karli brachte Sebastian Kmiec, der später verletzt ausschied, den SVA per Kopfball in Führung (11.). Zwei Minuten später verfehlte Musa Karli das Ziel. In der 18. Minute verlor Atlas den Ball in der Vorwärtsbewegung, griff dann nicht energisch genug ein und dem ehemaligen Tur-Abdin-Spieler Marvin Osei gelang das 1:1.

Hahn: „Wir hatten die bessere Anfangsphase. Beim 1:1 haben wir nicht kommuniziert. Durch den Ausgleich haben wir den VfL, der bis zur Pause besser war, ins Spiel gebracht.“ Kollege Fossi: „Das 1:0 war gerecht. Danach kamen wir besser ins Spiel. Eine Führung zur Pause wäre verdient gewesen.“ Diesen Statements ist nichts hinzuzufügen, außer: Lennart Blömer scheiterte an Urbainski, ehe sein Nachschuss das Ziel verfehlte (22.). In der 26. Minute traf Osei den Pfosten und in der 45. Minute blockte Thomas Mutlu einen Schuss von Blömer ab. Glück hatte VfL-Spieler Andrik Zohrabian, der Gelb sah (10.) und nach einem weiteren Foul ohne Ampelkarte davon kam. Sein Trainer Fossi wechselte ihn aus (30.).

Ärger über Ampelkarte

Unter den Augen von Uwe Erkenbrecher, Trainer des nächsten Atlas-Gastgebers MTV Gifhorn, verflachte das Treffen nach der Pause. Nick Köster schoss knapp daneben (50.). Karli köpfte über das Tor (61.) und Tom Witte scheiterte an VfL-Keeper Jannik Zohrabian (70.). In der 73. Minute wurde Radke, der in der 8. Minute Gelb sah, per „Ampel“ des Feldes verwiesen. „Über diese Entscheidung kann man streiten“, erklärte Hahn. Sie habe das Spiel beeinflusst. „Die Gelb-Rote Karte hat uns in die Karten gespielt“, erklärte Fossi. Schlüwe, der sich mit (zu) harten Entscheidungen unter Druck setzte, hätte es im Falle Radke bei einer Ermahnung belassen können. Nach einem Fehlpass in der Spieleröffnung wehrte Urbainski einen Blömer-Schuss ab, ehe Pascal Steinwender zum 1:2 traf (84.). In der 90. Minute scheiterte er aus kurzer Distanz an Urbainski.

Bei Atlas fehlten die gesperrten Dennis Janßen und Patrick Degen sowie die verletzten Lars Scholz und Simon Matta. Bruns und Dominik Entelmann gingen angeschlagen ins Spiel. „Wir sind personell am Limit“, sagte Hahn, der die „gute Moral“ lobte.

Ex-Atlas-Spieler Daniel Isailovic betonte, dass der VfL die spielerisch bessere Elf gewesen sei. Torschütze Osei, der aufgrund von Rückenschmerzen ausschied: „Auf ein Spiel vor solch einer Kulisse habe ich lange gewartet. Ich hätte eigentlich gar nicht spielen sollen, aber unser Trainer hat gesagt, ich soll mich beweisen.“ Den Derbysieg feierten Osei und dessen Teamkollegen auf dem Oldenburger Kramermarkt.