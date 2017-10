Fußball-Bezirksliga SV Baris gewinnt Delmenhorster Derby gegen Tur Abdin

Delmenhorst. Der forsche Aufsteiger SV Baris bezwingt im Delmenhorster Stadtderby der Fußball-Bezirksliga den SV Tur Abdin verdient mit 4:2.

In Delmenhorst konnte man es Sonntagnachmittag bei Sonnenschein und angenehmen Frühherbst-Temperaturen eigentlich ziemlich gut auf dem Fußballplatz aushalten, Christian Kaya konnte es trotzdem kaum erwarten, endlich nach Hause zu kommen. Das Bezirksliga-Stadtderby war noch keine Minute abgepfiffen, da schielte der Trainer des SV Tur Abdin schon Richtung Ausgang, das völlig verdiente 2:4 (1:3) beim forschen Nachbarn SV Baris hatte ihm verständlicherweise die Laune vermiest. „Wir haben verloren und es nicht anders verdient“, sagte der Jung-Coach, dessen Trainer-Kollege Önder Caki ein paar Meter weiter mit seinem Team feierte – und deutlich besser gelaunt war. „Die eingespieltere Mannschaft hat gewonnen“, fand Caki. Und wohl auch die bissigere: „Wir haben es mit allen Mitteln versucht, das hat funktioniert.“

300 Zuschauer an der Lerchenstraße

Für Baris war es so einer der schöneren Tage in der jüngeren Vereinshistorie, der Aufsteiger feierte in seiner Premieren-Saison in der Bezirksliga direkt bei der ersten Gelegenheit den ersten Derby-Sieg – vor einer Kulisse, die die Lerchenstraße selten gesehen hatte. Knapp 300 Zuschauer verfolgten das rassige Spiel, das trotz der elf Gelben Karten immer fair blieb. Mit großer Leidenschaft setzte Baris früh klare Zeichen. Schon nach drei Minuten erzielte Tolga Caki nach einem langen Ball das 1:0; nach dem von Tur Abdins Lukas Mutlu an Justin Lentz verursachten Foulelfmeter, den Mert Caki verwandelte, stand es nach 14 Minuten schon 2:0. „Wir waren gar nicht da, Baris war in jeder Situation wacher“, ärgerte sich Kaya.

Zwei Elfmeter, elf Gelbe Karten

Seine Mannschaft, die trotz der Pleite immer noch Fünfter ist, verfügt zwar über Ausnahmekönner in der Offensive, die das Derby aber zu spät annahmen. Devin Isik erhöhte gegen eine lethargische Gäste-Abwehr in der 33. Minute auf 3:0, ehe Baris das Spiel selbst wieder interessant machte. Nach einem Handspiel von Alexander Pelmann verkürzte Can Blümel per Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Weil Baris danach tiefer stand, bekam Tur Abdin mehr Spielanteile, die besseren Chancen hatte aber nach wie vor der freche Aufsteiger. Isik köpfte den Ball in der 49. Minute auf die Latte, eine Viertelstunde später sorgte der eingewechselte Dennis Kuhn für die Vorentscheidung: Er setzte sich nach einem langen Abschlag von Baris-Keeper Orhan Karakaya durch und schoss die Kugel volley unter die Latte.

Zwei Blümel-Tore reichen Tur Abdin nicht

Spannend wurde es in der Schlussphase dennoch, weil Tur Abdins Can Blümel mit einem 22-Meter-Freistoß auf 2:4 verkürzte (74.). Eine Minute danach hatte Johannes Artan das 3:4 auf dem Fuß, doch er scheiterte an Karakaya. Die Gäste drängten Baris zwar in den eigenen Strafraum, ließen aber auch diverse Konterchancen zu, die Baris schlampig vergab. Önder Caki war trotzdem glücklich über den bisher wichtigsten Sieg der Saison, mit dem der Abstand zur Abstiegszone wuchs. „Wir lieben es, wenn die Bude bei uns voll ist, das hat uns gepusht“, sagte der Trainer. Kollege Kaya stöhnte dagegen: „Wir wussten, dass es Rückschläge geben würde. Aber ich hätte es lieber an einem anderen Tag gehabt – das war ja kein normales Spiel.“