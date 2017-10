Handball-Verbandsliga Männer TS Hoykenkamp verliert beim Wilhelmshavener HV II

Wilhelmshaven. Die Verbandsliga-Handballer der TS Hoykenkamp haben beim Wilhelmshavener HV II mit 27:34 (12:17) verloren. Die TSH vergab viele klare Torchancen.

Die Verbandsliga-Handballer der TS Hoykenkamp warten auch nach dem fünften Spieltag auf ihren ersten Saisonsieg 2017/2018. Der Aufsteiger verlor am Samstag beim Wilhelmshavener HV II mit 27:34 (12:17) und ist mit 1:9 Punkten Vorletzter. Die Gastgeber waren von Beginn an überlegen, doch für die TSH wäre, wenn sie ihre klaren Torchancen mit einer höheren Quote verwertet hätte, ein deutlich besseres Ergebnis möglich gewesen. „Wir zeigten im ersten Abschnitt zwanzig Minuten einige Schwächen in der Deckung, die der Gegner gnadenlos ausnutzte. Auch gab es über das gesamte Spiel zu viele technische Fehler und Abspielfehler, die man sich gegen so einen Gegner nicht erlauben darf“, erklärte TSH-Trainer Adrian Hoppe.

TSH-Torwart Jan-Luca Linde verhindert höheren Rückstand

Sebastian Rabe agierte in der TSH-Abwehr sehr offensiv, um WHV-Rückraumspieler Christoph Groß, eigentlich Haupttorschütze der Gastgeber, die Wirkung zu nehmen. Das gelang recht gut, Groß traf nur viermal. Doch Jonas Koch und Kreisläufer Thorben Hackstein sprangen für ihn in die Bresche, erzielten zusammen 16 Treffer. Sie führten ihr Team, das den TSH-Angreifern mit einer bissigen Abwehr mächtig zusetzte, zu einem 17:12-Pausenvorsprung, der noch höher ausgefallen wäre, wenn nicht Hoykenkamps Torwart Jan-Luca Linde einige tolle Paraden gezeigt hätte.

TS Hoykenkamp zeigt gute Moral

Zu Beginn der zweiten Halbzeit drückte der WHV dann aufs Tempo, während die Turnerschaft mehrfach den Ball nach technischen Fehlern im Spielaufbau verlor. Der WHV vergrößerte seinen Vorsprung bis auf 24:16 (38.). Die TSH-Mannschaft zeigte aber erneut gute Moral, obwohl mehrere wichtige Spieler fehlten. Bis zum 22:28 (51.) hielt sie gut dagegen. Mit einem energischen Zwischenspurt setzten sich die Hausherren dann innerhalb von vier Minuten, in denen der TSH aufgrund zu überhasteter Abschlüsse kein Treffer gelang, bis auf zehn Tore ab (34:24). Damit war die Partie natürlich endgültig entschieden. Hoykenkamp gelang immerhin noch etwas Ergebniskosmetik. „Wir werden weiter daran arbeiten, die Fehler abzustellen. Ich hoffe, dass die Mannschaft meine Vorgaben bald besser umsetzen kann“, sagte Hoppe.