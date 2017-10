Handball-Oberliga Frauen HSG Hude/Falkenburg lässt BV Garrel keine Chance

Hude. Starker Auftritt: Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg haben ihr Heimspiel gegen den BV Garrel mit 33:21 (18:12) gewonnen.

„Auch in dieser Höhe war der Sieg absolut verdient“, freute sich Timo Stein, Trainer der Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg, am Samstagabend nach dem 33:21 (18:12) über die Oberliga-Konkurrentinnen vom BV Garrel. „Wir haben all das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Sowohl das Umschaltspiel als auch das Wurf-Abschlussverhalten funktionierte hervorragend.“

Hude/Falkenburg überzeugt in Abwehr und Angriff

In der Tat zündete die Stein-Sieben vor gut 150 begeistert mitgehenden Zuschauern ein Handball-Feuerwerk, dem die Gäste aus dem Landkreis Cloppenburg nicht gewachsen waren. Bereits nach einer Viertelstunde, beim Spielstand von 10:5, hatte Hude/Falkenburg dem Team aus Garrel, immerhin ein Mitfavorit auf die Meisterschaft, den Zahn gezogen. Die Gäste, die ohne ihre beste Spielerin, die beruflich verhinderte Sarah Weiland, auskommen mussten, bissen sich ein ums andere Mal an der offensiven 3:2:1-Abwehr der Gastgeberinnen die Zähne aus. Und auch im Angriff zeigte Hude/Falkenburg, wozu die Mannschaft in dieser Saison in der Lage ist. Gedankenschnell und konzentriert stellte es die Gästeabwehr mit zahlreichen raffinierten Angriffsvarianten vor unlösbare Aufgaben. Selbst die bundesligaerfahrene Torfrau der Gäste, Stefanie Jandt, konnte gegen den Angriffswirbel der Huderinnen nicht viel ausrichten. Bis zur Halbzeit erspielte sich die HSG mit dem 18:12 einen beruhigenden Sechs-Tore-Vorsprung.

HSG zeigt starke Teamleistung

Wer nun geglaubt hatte, die Gastgeberinnen würden es in der zweiten Hälfte etwas ruhiger angehen lassen, sah sich getäuscht. Nach wie vor zeigte das Kollektiv um das exzellent aufgelegte Rückraumtrio Jessica Galle, Mareike Zetzmann und der wieder genesenen Saskia Petersen, dass an diesem Abend in der Halle am Huder Bach für die Gäste nichts zu holen war. Ashley Butler, vor Wochenfrist bei der HSG Wilhelmshaven (19:19) noch indisponiert, zeigte ihr bisher bestes Spiel im HSG-Trikot. Sieben Tore, eins schöner als das andere, gingen auf ihr Konto. Allerdings täte man dem HSG-Team ein wenig Unrecht, einzelne Spielerinnen besonders hervorzuheben, denn es zeigte eine durchweg souveräne und äußerst konzentrierte Mannschaftsleistung. Selbst in doppelter Unterzahl ließen die vier verbleibenden Feldspielerinnen nicht viel zu.

Saskia Petersen freut sich über starke Defensive

Eine zwischenzeitliche Manndeckung von Galle und Zetzmann brachte Garrel auch nicht den gewünschten Erfolg. Im Gegenteil: Die dadurch entstandenen Lücken in der Abwehr nutzte die HSG gnadenlos aus, so dass die Gäste diese Abwehrvariante schnell wieder beendeten.

Saskia Petersen, die aufgrund ihrer noch nicht ganz ausgeheilten Verletzung nur mit Schmerzen spielen konnte, war trotz des Handicaps mit ihrer und vor allem der Leistung des Teams sehr zufrieden: „Es lief alles wirklich perfekt. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals so gut in der Abwehr gestanden haben“, analysierte sie.