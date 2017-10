Spitzenreiter der 2. Kreisklasse TuS Heidkrug II darf vom Durchmarsch träumen

Delmenhorst. Die Fußballer des TuS Heidkrug II marschieren als Aufsteiger überraschend Richtung 1. Kreisklasse. Zuhause sind sie seit 23 Spielen ungeschlagen.

Der TuS Heidkrug ist bisher ohne Übertreibung die Überraschung der Fußball-Kreisliga – nach neun Spielen steht der Stadtteilverein ohne Punktverlust an der Spitze. Im Schatten der Elf von Selim Karaca schwingt sich allerdings auch die zweite Mannschaft gerade zu unerwarteten Großtaten auf. Die Heidkruger Reserve, die in der vergangenen Saison erst den Aufstieg in die 2. Kreisklasse geschafft hat, hat nach sieben Spielen auch erst zwei Zähler liegen gelassen und steht ebenfalls auf Platz eins. Beide TuS-Mannschaften zusammen haben 15 ihrer 16 Spiele gewonnen.

Auffällig ist vor allem die enorme Heimstärke: Heidkrug II hat seit 23 Ligapartien am Bürgerkampweg nicht mehr verloren. „Das kommt auch dadurch, dass wir einen großen Platz haben. Da haben wir viel Raum, um unsere Spielzüge zu spielen“, sagt Trainer Andreas Heldner. Die Serie soll auch am Sonntag nicht reißen, wenn ab 15 Uhr das sieglose Schlusslicht SV Tungeln II zu Gast ist.

Gute Fairness-Werte

Bei Heldner wird bei allem Siegeswillen auch das Fairplay großgeschrieben, was man an der Fairness-Tabelle ablesen kann. Die Heidkruger sind momentan Zweiter in ihrer Liga, in der Vorsaison hatten sie diesen Platz auch in der 3. Kreisklasse inne – mit nur einem Platzverweis aus den vergangenen 43 Spielen. Aktuell haben sie eine Quote von 1,0 – das entspricht einer Gelben Karte pro Spiel. Nur neun von 70 Kreisklassen-Mannschaften in Oldenburg-Land/Delmenhorst haben einen besseren Wert.

Auf die Frage, wie er denn die Tabellenführung einordnet, meint Heldner: „Wir sollten als Aufsteiger lieber kleine Brötchen backen, weil wir auch gerade acht oder neun Verletzte haben.“ Doch das fängt der TuS mit seinem sehr großen Kader auf. Außerdem kommt immer mal wieder Unterstützung aus der ersten und aus der neu gegründeten dritten Mannschaft. Allerdings sagt Heldner: „Wenn wir in der Winterpause immer noch oben stehen, mit ein paar Punkten Vorsprung, dann fange ich auch an zu glauben, dass wir bis zum Ende da mitmischen.“

Viele Eigengewächse

Das gute Torverhältnis von 25:4 erklärt Andreas Heldner so: „Die Mannschaft agiert aus einer starken und sicheren Viererkette, was es uns ermöglicht, schnell nach vorne anzugreifen. Doch wir spielen auch einen sehr offensiven, sicheren Fußball und lassen relativ wenig zu.“ Die zweite Heidkruger Garde kann zweimal in der Woche trainieren, in der Kreisklasse keine Selbstverständlichkeit.

Mit seiner Geschlossenheit bringt der TuS auch erfahrene Gegner in Bedrängnis. Zuletzt gab es ein 2:1 bei Absteiger und Mitfavorit SF Littel, das Marius Hamann mit seinem zehnten Saisontor sicherstellte. Hinter Hamann ist Marcel Stegemann mit acht Treffern zweitbester Torschütze, beide sind Eigengewächse – mannschaftsübergreifend ein Heidkruger Markenzeichen.