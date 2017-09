Tischtennis-Oberliga Aufsteiger TV Hude gilt als der große Underdog

Gibt in dieser Saison sein Oberliga-Debüt für den TV Hude: Jonas Schrader. Foto: Rolf Tobis

Hude. Nur ein Jahr haben die Tischtennisspieler der I. Männerschaft des TV Hude gebraucht, um nach dem Abstieg in 2016 in die Oberliga zurückzukehren. Doch in der Saison 2017/2018 steht die Truppe in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse vor ihrer größten sportlichen Herausforderung. Den Saisonauftakt bildet dabei an diesem Wochenende ein Doppelspieltag: Am Sonnabend, um 18 Uhr, auswärts beim arrivierten TSV Eintracht Bledeln. Am Sonntag wiederum geben die Klostermänner ihr Heimdebüt. Gegner ist hier ab 16 Uhr in der Mehrzweckhalle am Huder Bach der TSV Algesdorf.