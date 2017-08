DLW gewinnt Firmenstaffel Silbersee-Triathlon 2017 begeistert Sportler und Zuschauer

Stuhr. Mehr als 1000 Aktive, mehr als 200 Helfer und unzählige Zuschauer: Der 24. Silbersee-Triathlon 2017 in Stuhr war einmal mehr ein herausragendes Ereignis, bei dem auch viele lokale Sportler starteten.

Er kam als Letzter ins Ziel und war doch der gefeierte Star beim 24. Silbersee-Triathlon in Stuhr: Die Rede ist von Manfred Hinzmann, mit 79 Jahren mit Abstand ältester Teilnehmer und wahrlich eine Stuhrer Triathlon-Legende. Bereits vor 24 Jahren bei der ersten Austragung des traditionellen Events war Hinzmann, der für den Triathlon Club Bremen startet, dabei. Der Sportler aus Stuhr hat seither „als einziger Teilnehmer“, wie der Veranstalter betonte, an allen Veranstaltungen seit 1996 teilgenommen.

Hinzmann war einer von mehr als 1000 Aktiven, die vor unzähligen Zuschauern in Stuhr starteten und den Triathlon trotz der von vielen Teilnehmern beklagten schwülen Witterung einmal mehr zu einem herausragenden Ereignis machten.

Großes Lob vom niedersächsischen Triathlon-Präsidenten

„Die Veranstaltung am Silbersee ist ein absolutes Triathlon-Highlight“, zollte Winfried Barkschat als Präsident des niedersächsischen Triathlonverbandes dem ausrichtenden LC Hansa Stuhr Tri-Wölfe für die sehr guten Bedingungen höchstes Lob. „Hier passt alles: außerordentliche gute Organisation und tolle Rad- und Laufstrecken“, sagte der Präsident. Entsprechend zufrieden zeigte sich dann auch Jan Neubauer als verantwortlicher Organisationsleiter mit der diesjährigen Veranstaltung: „Es ist alles ganz super gelaufen, ich bin voll zufrieden.“

Geboten wurde den begeisterten Zuschauern großer Sport. Mehr als 75 Staffeln waren am Start, die Teams der Regionalliga Nord und die niedersächsische Landesliga absolvierten ihren jeweils dritten Wettkampf der über fünf Stationen gehenden Wettbewerbserie über die „olympische Distanz“. Dabei müssen die Aktiven 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Der Wolfsburger Konstantin Bachor, nach dem Schwimmen noch auf Platz drei, kam nach 1:55:07 Stunden als Erster ins Ziel. Bei den Damen gewann Christine Liebendörfer von den Triabolos Hamburg in 2:10:52 Stunden. Neben der olympischen Distanz konnten sich die Sportlerinnen und Sportler auch auf der Sprintdistanz messen. Über diesen Parcours (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen) bot der Veranstalter auch diesmal wieder einen sogenannten „Volkstriathlon“ an, ein Wettbewerb, der für alle offenstand. 191 Männer und 70 Damen stellten sich der Herausforderung.

Staffelteam des SV Wildeshausen siegt

Mittendrin und wiederum sehr erfolgreich war auch dieses Jahr die Delmenhorster Triathlonstaffel der DLW, die sich im Firmenstaffelwettbewerb der Konkurrenz stellte. Startschwimmer Mirko Czienskowski kam als Zweiter aus dem Wasser. Der 61-jährige Heinz Brode hielt auf dem Rennrad diesen Platz. Dieter Kreuzer lief ein souveränes Rennen und kam mit fast sieben Minuten Vorsprung vor der zweitplatzierten Firmenstaffel als Erster ins Ziel. Von allen auf der Sprintdistanz angetretenen 20 Staffelteams (Männer) bedeutete dies am Ende Rang vier.

Bei den Damen landete das Staffelteam des SV Wildeshausen mit Emma-Lou Senger, Anna-Lena Hildebrandt und Melissa Lindloge auf dem vierten Platz. Für die Sprintdistanz benötigten die vier Athletinnen 1:23,52 Stunden. Neben den Staffeln starteten viele Sportler aus der Region über die Olympische Distanz und beim Sprintdisziplin (siehe Ergebnisse).

„Mein ganz großer Respekt gilt dem Veranstalter und den vielen, vielen ehrenamtlichen Helfern“, sagte die erste stellvertretende Bürgermeisterin von Stuhr, Sigrid Rother. „Die vielen Ehrenamtler schaffen mit ihrem Engagement erst die Voraussetzung, das hier ganz großer Sport geboten werden kann.“

Schafft Manfred Hinzmann die Quali für den Iron Man auf Hawai?

Und Manfred Hinzmann? Der nach wie vor äußerst rüstige Athlet hat bereits sieben Mal einen Iron-Man bezwungen. Er finishte auch den berühmt-berüchtigten Triathlon auf Hawaii (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und zu guter Letzt ein Marathonlauf von 42,195 Kilometer Länge). Und genau den will er auch dieses Jahr noch einmal anpacken. „Mir fehlt noch die Qualifikation, deshalb starte ich in 14 Tagen beim Hamburger Iron Man“, sagte Hinzmann, der, sollte er die Qualifikationszeit von 16 Stunden schaffen, als ältester europäischer Teilnehmer auf Hawaii an den Start gehen wird.