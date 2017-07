Schmidt+Koch-Cup 2017 Jahn Delmenhorst richtet am 7. August Tanzturnier aus

Delmenhorst. Der TV Jahn Delmenhorst richtet am Sonntag, 7. August, an der Syker Straße 49 ein Turnier für Standard- und Lateintänzer, den Schmidt+Koch-Cup 2018, aus. Zuvor wird dort am 6. August eine Tanzparty gefeiert.

Die Atmosphäre ist eine besondere. Das liegt am ungewöhnlichen Austragungsort des Turniers, das die Tanzsportabteilung des TV Jahn Delmenhorst am Sonntag, 6. August, in Kooperation mit dem Delmenhorster „Autohaus Schmidt+Koch“ zum dritten Mal ausrichtet. Für die acht Wettbewerbe für Latein- und Standardtänzer wird in einer Verkaufshalle der Firma an der Syker Straße 49 ein Parkettboden verlegt, auf dem es ab 10 Uhr in je vier Klassen bis zur höchsten nationalen Leistungsstufe um Siege und Platzierungen gehen wird, berichtet Clara Huschenbeth, Sportwartin der Jahn-Tanzsportler.

Paare aus ganz Norddeutschland erwartet

Huschenbeth erwartet vom Schmidt+Koch-Cup 2018 „ein Feuerwerk des Tanzsports“. Jeweils im Wechsel werden am Sonntag je zwei Standard- und zwei Latein-Turniere getanzt. Zum Auftakt stellen sich die Standardpaare der Hauptgruppen D (ab 10 Uhr) und C (ca. 11 Uhr) den Wertungsrichtern. Es folgen die Wettbewerbe der Hauptgruppen D (ca. 12 Uhr) und C (ca. 13 Uhr) Latein und der Hauptgruppen B (ca. 14.30 Uhr) und A (15.30 Uhr) Standard. Mit den Konkurrenzen der Hauptgruppen B (ca. 16.30 Uhr) und A (ca. 17.30 Uhr) geht die Veranstaltung dann zu Ende. Das Organisationsteam erwartet Anmeldungen von Paaren aus ganz Norddeutschland. Auch viele Aktive des TVJ werden in ihrem „Heimturnier“ starten, das zum dritten Mal ausgetragen wird. Die Jahn-Sportwartin hofft derweil, dass viele Zuschauer die Teilnehmer lautstark anfeuern. „Das spornt die Tänzer nur noch mehr zu Höchstleistungen an“, sagt Huschenbeth. In der Halle und davor werde, in Zusammenarbeit mit dem THW, für Getränke und Speisen für Sportler und Besucher gesorgt.

Tanzparty am Samstag, 6. August

Die TVJ-Tanzsportabteilung nutzt die Gelegenheit, dass sie ihr Turnier vorbereitet hat, noch für eine zweite Veranstaltung. Bereits am Samstag, 5. August, findet in der Halle ihre Tanzparty statt. „Von 19 bis 24 Uhr kann jeder das Tanzbein schwingen“, erklärt Huschenbeth. Für Speisen und Getränke sorge das Team des Hardball Cafés und das THW.

Eintrittskarten sind in der Geschäftsstelle des „Delmenhorster Kreisblatts“ an der Langen Straße und an der Abendkasse erhältlich. Sie kosten 5 Euro pro Person.