Stark besetztes Meeting Leichtathletik-Sportfest in Delmenhorst begeistert

Delmenhorst. Beim stark besetzten Leichtathletik-Abendsportfest im Delmenhorster Stadion fallen viele persönliche Rekorde der 173 Teilnehmer.

Einen besonders guten Draht zum Wettergott scheinen die Leichtathleten aus Delmenhorst zu haben. Gut zwei Stunden vor Beginn des zweiten Ferienabendsportfestes im Stadion an der Düsternortstraße ließ sich am Freitag nach zuvor heftigen Regenschauern die Sonne blicken und sorgte für bestes Leichtathletikwetter. Dementsprechend zufrieden zeigte sich auch Wolfgang Budde, Vorsitzender des ausrichtenden Leichtathletikkreises Delme-Hunte mit der Veranstaltung: „Wetter gut, herausragende Teilnehmerzahlen und rundum zufriedene Gesichter.“

Bremer Talent Linne: 100 Meter in 10,98 Sekunden

Die 173 Teilnehmer, die knapp 50 Vereine vertraten, zeigten in dem gut dreistündigen Sportfest durch die Bank ansprechende Leistungen. Lea Meyer vom VfL Löningen, die vor Kurzem bei den U23-Europameisterschaften über die 3000 Meter Hindernis einen hervorragenden sechsten Platz belegte, gewann mit deutlichem Vorsprung in 4:27,78 Minuten nur zwei Sekunden über ihrer Saisonbestzeit den 1500-Meter-Lauf. Auch der erst 17-jährige Fabian Linne (Werder Bremen) lief mit 10,98 Sekunden im 100-Meter-Lauf eine herausragende Zeit und war damit auch der schnellste aller Teilnehmer über die Sprintdistanz.

Kuhfeld knapp an Norm vorbei

Auch die diesmal nicht so zahlreichen Aktiven aus Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg konnten sich mit ihren Leistungen sehen lassen. Der 14-jährige Daniel Eskes vom Delmenhorster TV steigerte seine persönliche Bestzeit über die 800 Meter um fünf Sekunden und katapultierte sich mit seiner Zeit von 2:15,75 in der Altersklasse M14 auf Platz sieben der niedersächsischen Jahresbestenliste. Fabian Kuhfeld (ebenfalls DTV) lief über 100 Meter mit 12,05 Sekunden ebenfalls eine neue Bestzeit. Er verfehlte damit die Norm in der Altersklasse U20 für die Anfang September in Verden stattfindenden Landesmeisterschaften nur um eine Zehntelsekunde. Im Weitsprung wurde er mit 5,20 Meter hinter Vereinskollege Tom Wöhler, der 5,45 Meter sprang, Dritter.

Regionsmeisterschaft am 27. August

Einen neuen persönlichen Rekord erzielte auch Fabian Goedecke von der LGG Ganderkesee im 100-Meter-Lauf in der Altersklasse M15. Seine Zeit: 12,92 Sekunden. Auch die Athleten des TV Hude können zufrieden sein: Daniel Lucka wuchtete die 7,26 Kilogramm schwere Kugel so weit wie noch nie, sein Resultat waren 11,77 Meter. Auch im Diskuswurf erzielte er mit 31,77 Meter eine neue persönliche Bestweite. Svea Urban gewann in der U 20 den 800-Meter-Lauf in 2:47,70 Minuten. Budde dankte den Kampfrichtern und Helfern, „die es mit ihrem Engagement geschafft haben, die Veranstaltung souverän über die Bühne zu bringen“. Am 27. August stehen im Stadion die Regionsmeisterschaften im Mehrkampf und Langstreckenlauf an – bei den guten Kontakten der Delmenhorster zum Wettergott darf mit Sonnenschein gerechnet werden.