Fussball-Freunschaftsspiel Fußballerinnen des TV Jahn gewinnen gegen Eastern Cape

Delmenhorst. Die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst haben ein Freundschaftsspiel gegen eine Auswahl der südafrikanischen Provinz Eastern Cape mit 3:2 (2:1) gewonnen.

Es gibt Bezeichnungen, die passen einfach. Zumindest, wenn die Beteiligten sie umsetzen wollen – am Samstagnachmittag war es so. Im Stadion an der Düsternortstraße verabschiedeten sich die Fußballerinnen einer Auswahl der südafrikanischen Provinz Eastern Cape mit zwei Liedern, zu denen sie auch tanzten, vom TV Jahn Delmenhorst. Das sorgte für eine beeindruckende Atmosphäre. Spätestens beim Zweiten klatschten (alle) und tanzten (viele) die Jahn-Spielerinnen mit. Perfekter Abschluss für ein Freundschaftsspiel. Dass der Delmenhorster Zweitliga-Aufsteiger mit 3:2 (2:1) gewonnen hatte, war schon längst zur Nebensache geworden. (Weiterlesen: TV Jahn Delmenhorst präsentiert fünf Neuzugänge)

Initiative von Union Meppen macht Partie möglich

„Damit wünschen sie dem TV Jahn Glück und Gesundheit“, erklärte Andre Schimanski von Union Meppen die Tänze und Lieder der Auswahlspielerinnen. Der Trainer der Oberliga-Fußballerinnen des Vereins hatte die Partie initiiert. Das südafrikanische Team ist dem 22. Juli in der Kreisstadt zu Gast. Den Landessportbund (LSB) und die Provinz Eastern Cape sind seit elf Jahren durch eine Sportpartnerschaft miteinander verbunden, seit 2015 ist Schimanskis Verein in dieser der Kooperationspartner. Im Oktober 2016 besuchte er mit seinen Team die 170000 Quadratkilometer große Region im Südosten der Republik mit ihrer Hauptstadt Port Elizabeth. „Das war ein einmaliges Erlebnis“, erzählte Scherschanski. „Du nimmst einfach so viel mit.“ (Weiterlesen: Ein Hauch von Südafrika beim SV Union Meppen)

15 Fußballerinnen, die Trainerin, zwei Betreuer, ein Manager und ein Vertreter der Provinzregierung Eastern Cape lernen noch bis Dienstag beim Gegenbesuch nicht nur das Emsland kennen. Auf dem Programm standen auch Ausflüge, zum Beispiel zum LSB in Hannover, berichtete Schimanski. Für die Auswahl waren drei Freundschaftsspiele organisiert worden. „Wir wollten nicht, dass sie nur gegen Meppener Teams spielen“, erzählte der Trainer. Da die Beziehungen zwischen Union und dem TV Jahn sehr gut sind, fragte er dort nach und stieß auf große Freude.

Auswahltrainerin lobt ihr Team

Vor der Partie in Delmenhorst hatten die Südafrikanerinnen gegen den Oberligisten Union mit 4:7 und gegen den Zweitligisten SV Meppen mit 1:7 verloren. „Das war unser bestes Spiel, mit Abstand“, sagte die gut gelaunte Auswahl-Trainerin Douleen Whitebooi nach dem 2:3 in Delmenhorst. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns im Vergleich zur ersten sogar gesteigert. Schade, dass wir nicht noch ein Tor geschossen haben.“ Ihr Team habe sie aus Spielerinnen aus verschiedenen Vereinen zusammengestellt. „Wir hatten vor dem Abflug nur zwei Trainingseinheiten“, sagte Withebooi. In Meppen habe es dann aber auch trainieren können, daher sei das Verständnis untereinander immer besser geworden und dadurch auch die Leistung.

Stefanie Herzberg trifft zum 3:2

Zur Pause lagen die Delmenhorsterinnen mit 2:1 in Führung. Die Neymar genannte südafrikanische Nationalspielerin Sibulele Holweni brachte die Gäste in Führung (11. Minute). Der TV Jahn glich aber schnell aus. Nathalie Heeren (15.) traf. Anna Mirbach (31.) sorgte dann für die Führung der Gastgeberinnen. Nach der Pause war die Partie ausgeglichen. Jahn offenbarte allerdings ab und an Probleme im Spielaufbau. Die Südafrikanerinnen waren aber zumeist nicht zielstrebig genug, um das zu nutzen. Einmal nicht: Dem Eastern-Cape-Team gelang eine schöne Kombination, die Onelisa Nansele mit einem unhaltbaren 16-Meter-Schuss abschloss (70.). Beide Teams hatten anschließend noch ein paar gute Chancen, die sie aber vergaben. Etwas ärgerlich aus Sicht der Gäste war, dass der dritte Jahn-Treffer, den Stefanie Herzberg per Flachschuss aus 17 Metern erzielte, haltbar war.

„Ich bin zufrieden“, sagte Jahn-Trainer Claus-Dieter Meier. „Wir wollten gegen einen unbekannten Gegner im taktischen Bereich ein paar Dinge probieren. Das wird uns in der Saison häufiger passieren.“ Etwas Kritik übte er dennoch, da seine Spielerinnen oft ins Abseits gelaufen waren. „Da müssen wir ruhiger bleiben“, sagte Meier. Die eine oder andere Ungenauigkeit im Passspiel nach der Pause sei auch dem Wetter geschuldet gewesen. Während der Pause begann es, stark zu regnen. Erst kurz nach dem Schlusspfiff hörte es wieder auf.

Starker Regen stört nicht

Der wenig sommerliche Eindruck, den Delmenhorst zwischenzeitlich machte, störte Whitebooi aber nicht. „Alles war gut“, sagte sie. „Es ist schön, bei Regen zu spielen. Und hier in Deutschland macht es richtig Spaß, denn der Rasen ist trotzdem wie ein Teppich. Bei uns sind die Plätze sofort matschig.“