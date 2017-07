Fussball-Bezirkspokal Stenum gewinnt hitziges Spiel gegen Tur Abdin mit 3:2

Stenum. Der VfL Stenum hat das Fußball-Bezirkspokalspiel gegen den SV Tur Abdin Delmenhorst mit 3:2 (0:1) gewonnen. In der Partie kam es Mitte der zweiten Halbzeit zu einer Rudelbildung.

Der VfL Stenum hat die zweite Runde im Fußball-Bezirkspokal erreicht. Das Team gewann am späten Sonntagnachmittag auf dem VfL-Platz am Kirchweg das Nachbarschaftsduell zweier Bezirksligisten gegen den SV Tur Abdin Delmenhorst mit 3:2 (0:1).

Rudelbildung in der 73. Minute

Im ersten Pflichtspiel der Saison 2017/2018 gingen die Emotionen vor allem in der zweiten Halbzeit so hoch, dass das Sportliche am Ende überschattet wurde. Negativer Höhepunkt war eine Rudelbildung in der 73. Minute nach einem Foulspiel im Mittelfeld. Anschließend, als Trainer, Betreuer und das Schiedsrichtergespann die Aktiven beruhigt hatten, wurden Gelbe Karten an den Stenumer Jonas Dittmar und Abdins Manuel Celik und eine Rote Karte gegen den Delmenhorster Christopher Demir verteilt. Tur-Trainer Christian Kaya fand später, dass das eine der beiden Entscheidungen des Unparteiischen Malte Biedermann (Oldenburg) gewesen sei, die seine Mannschaft benachteiligten. Die Aramäer forderten auch einen Platzverweis für Stenum. Sie lagen zu diesem Zeitpunkt mit 2:1 in Führung. Und: Vor dem Ausgleich in der 77. Minute, monierte Kaya, sei der Ball klar hinter der Torauslinie gewesen, ehe ihn der eingewechselte VfLer Maximilian Bradler für Maximilian Klatte auflegte. Nicht einmal 120 Sekunden später markierte der ebenfalls eingewechselte Stenumer Helge Petershagen gegen die noch unsortierte Abdin-Abwehr das letztlich entscheidende 3:2 (79.). „Ich finde, dass wir bis dahin die klar bessere Mannschaft waren“, sagte Kaya. „An unserer Leistung kann ich nichts kritisieren.“

Daniel Karli köpft das 1:0 für Abdin

Die Delmenhorster lagen zur Pause verdient vorn. Daniel Karli hatte eine Ecke von Celik unhaltbar in die lange Ecke geköpft (17.). Das Abdin-Team stand gut in der Defensive, ließ die Stenumer nicht ins Spiel kommen. Nach Ballgewinnen kam es mit einfach, aber effizient vorgetragenen Kontern zu mehr und besseren Chancen als die Gastgeber. „Tur Abdin hat das wirklich gut gemacht“, lobte VfL-Trainer Thomas Baake. Seine Mannschaft sei allerdings überhaupt nicht in der Verfassung, die er sich bis zum Punktspielstart wünscht: „Wir haben noch viel zu tun.“

VfL-Torwart Thorben Riechers hält Sieg fest

Nach der Pause verlor die Partie, in der acht weitere Spieler Gelb sahen, an Niveau. Das Geschehen spielte sich fast nur im Mittelfeld ab. Einen guten VfL-Angriff schloss Waldemar Kelm nach cleverer Vorabeit von Rouven Heidemann dann aber mit dem 1:1 ab (62.). Doch die Delmenhorster konterten schnell. Nur drei Minuten später überwand Michael Sen im Nachschuss den guten Stenumer Torwart Thorben Riechers, der in der zurückliegenden Saison noch für Abdin aufgelaufen war. Riechers war es auch, der den VfL vor einem Elfmeterschießen bewahrte: Kurz vor Schluss parierte der VfL-Torhüter glänzend den Schuss des alleine auf ihn zulaufenden Johannes Artan. So steht der VfL in der zweiten Runde, in der er am 6. August (15 Uhr) in GVO Oldenburg einen weiteren Ligarivalen empfängt.

Punktspielserie beginnt am 13. August

Bis zum ersten Punktspiel 2017/2018 haben beide Mannschaften noch zwei Wochen Zeit, sich weiter vorzubereiten. Am Sonntag, 13. August, 15 Uhr, hat Tur Abdin dann den Aufsteiger Eintracht Oldenburg zu Gast. Die Stenumer treten zeitgleich beim TuS Obenstrohe an.