Fussball-Testspiel SV Atlas zieht „wichtige Erkenntnisse“ aus 4:1 über VfB II

Delmenhorst. Der Oberliga-Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst wird aus dem Testspiel gegen den Fußball-Bezirksligisten VfB Oldenburg II „wichtige Erkenntnisse“ ziehen, sagte SVA-Trainer Jürgen Hahn. Sein Team hatte beim 4:1 (1:1) Höhen und Tiefen gezeigt.

Es muss nicht immer eine Glanzleistung sein, um einen Fußball-Trainer zufriedenzustellen. Jedenfalls nicht, wenn die Partie seiner Mannschaft als „Testspiel“ bezeichnet wurde. Das bewies Jürgen Hahn, Coach des Oberliga-Aufsteigers SV Atlas Delmenhorst, am Samstag im Stadion nach dem 4:1 (1:1)-Heimerfolg über den Bezirksligisten VfB Oldenburg II, der auch drei Aktive aus dem Regionalliga-Kader seines Vereins aufbot. „Ich bin zufrieden“, sagte Hahn nach den 90 Minuten, in denen seine Mannschaft nicht durchgehend überzeugt hatte. „Nicht 100-prozentig mit der Leistung“, erklärte er. „Das Spiel hat aber einige wichtige Erkenntnisse gebracht. Es war für uns Trainer sehr wertvoll.“

Atlas-Trainer Jürgen Hahn lobt Willen und Einstellung

Der SV Atlas trat am Samstag nicht in Bestbesetzung an. „Aus unserem 23-er Kader waren nur zwölf Spieler wirklich gesund. Uns hat eine Grippewelle erwischt“, berichtete Hahn. Er setzte 14 Akteure ein. Doppeltorschütze Marco Prießner (21. und 65. Minute) und Musa Karli, der nur die letzten zehn Minuten auf dem Platz stand, waren nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Allen machte Hahn ein Kompliment. Er attestierte ihnen „guten Willen und eine gute Einstellung“, die auch dafür verantwortlich waren, dass Atlas die Partie gegen einen gut spielenden, engagierten Gast aus Oldenburg gewann. Außer Prießner trafen Dominik Entelmann (75., Foulelfmeter) und Simon Matta (77.). VfB-Mittelfeldspieler Lukas Müller (37.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.

Gegentreffer bringt SVA-Team aus dem Konzept

Der Oldenburger Treffer und die folgenden rund 30 Spielminuten gehören in Hahns Nachbetrachtung zu den wichtigen Erkenntnissen. „Wir dürfen uns durch ein Gegentor nicht so aus dem Konzept bringen lassen“, bestätigte er. Wohlwissend, dass die Konkurrenz in der Oberliga in der Lage sein wird, weitaus kleinere Patzer als den kollektiven Aussetzer nach einer kurz ausgeführten Ecke des VfB zu nutzen. Nach dem Eckball konnten mehrere Gästespieler unbehelligt agieren, Müller traf dann per Kopf aus drei Metern. Danach wurde der SVA im Spielaufbau zu hektisch, machte dabei einige Fehler.

Marco Prießner trifft nach Konter

Positiv bewertete Hahn, dass sich seine Mannschaft selbst aus dem Tief befreite. Nach Prießners 2:1 (65.), dem ein schön ausgespielter Konter vorausging, bekam Atlas das Geschehen wieder in den Griff. Entelmann, der den Strafstoß nach einem Foul an Lars Scholz verwandelte (75.), und Matta, der von einem Fehler von VfB-Torwart Christian Gropius (77.) profitierte, sorgten für den Endstand. Bis zum 1:1 hatten die Delmenhorster in einer munteren Partie spielerisch durchaus überzeugt. Sie schlugen daraus aber zu wenig Kapital, weil sie im Abschluss der Spielzüge nicht immer so entschlossen waren, wie beim 1:0 (21.). Matta hatte Prießner von der linken Seite aus perfekt bedient.