Fussball-Testspiel SV Atlas Delmenhorst gewinnt gegen VfB Oldenburg II mit 4:1

Die Fußballer des SV Atlas Delmenhorst haben auf dem Weg in die Oberliga-Saison 2017/2018 ein Testspiel gewonnen. Der Aufsteiger gewann am Samstag im heimischen Stadion gegen den Bezirksligisten VfB Oldenburg II, für den auch drei Spieler aus dem Regionalliga-Kader des Vereins aufliefen, mit 4:1 (1:1).

Marco Prießner trifft zweimal

„Das war ein wertvoller Test“, sagte Atlas-Trainer Jürgen Hahn über eine Partie, in der seine Mannschaft phasenweise gut gespielt, aber auch die eine oder andere Schwäche gezeigt hatte. Marco Prießner (21. und 65. Minute), Dominik Entelmann (75., Foulelfmeter) und Simon Matta (77.) erzielten die Atlas-Tore. Lukas Müller war für die Oldenburger erfolgreich (37.). „Ich bin zufrieden damit, dass wir gewonnen haben. Wir haben guten Willen und eine gute Einstellung gezeigt“, erklärte Hahn. Er konnte einige grippekranke Akteure nicht einsetzen. „Aus unserem 23-er Kader waren nur zwölf Spieler wirklich gesund. Uns hat eine Grippewelle erwischt.“

VfB II versteckt sich nicht

150 Zuschauer erlebten eine muntere Anfangsphase. Das lag auch an dem bis zum Schluss engagiert auftretenden und lange beachtlich spielenden Gästeteam, das sich nicht versteckte. „Das ist eine gute Truppe“, lobte Hahn. Trotzdem bestimmten die Delmenhorster zunächst das Geschehen. Ihnen gelangen einige gute Kombinationen. Allerdings war der letzte Pass oft zu ungenau, sodass daraus keine klaren Chancen wurden. Oder das letzte Quäntchen Entschlossenheit im Abschluss fehlte. Wie es aussieht, wenn alles passt, zeigte der SVA in der 21. Minute. Dominik Entelmann spielte einen schönen Pass auf Matta, der von der linken Seite flach in den Strafraum flankte. Prießner verwertete den Ball mit einem Direktschuss (21.).

Gegentreffer wirft Atlas aus der Bahn

17 Minuten später passten die Delmenhorster nach einer kurz ausgeführten Ecke des VfB nicht auf, die Zuordnung im Strafraum ging völlig verloren. Davon profitierte schließlich Lukas Müller, der aus drei Metern einköpfte. „Da haben wir gepennt“, monierte Hahn. Sein Team verlor nach dem Gegentreffer den Faden, bekam vor allem Probleme im Spielaufbau. In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit waren die Oldenburger dann sogar die bessere Mannschaft. Doch nach einem starken Alas-Konter über Matta, der erneut den mitgelaufenen Prießner bediente, der wieder direkt abschloss (65.) fanden die Delmenhorster ihre Selbstsicherheit wieder. Sie agierten im Offensivspiel, auch dank des eingewechselten Dennis Janssen, der den ebenfalls gesundheitlich angeschlagenen Prießner ersetzte, wieder deutlich präziser und ruhiger - und damit souveräner. Der SVA baute den Vorsprung so noch aus. Nach einem Foul an Lars Scholz verwandelte Entelmann den Strafstoß (75.). Matta profitierte von dem missglückten Versuch von VfB-Torwart Christian Grophuis, den Ball im Strafraum über ihn zu lupfen. Von Mattas Kopf flog das Leder ins lange Eck (77.).

Erstes Punktspiel am 12. August

Der nächste Formtest steht für das Atlas-Team am Sonntag, 6. August, an. Dann empfängt er den TSV Ottersberg (Landesliga Lüneburg) im Stadion an der Düsternortstraße. Das erste Oberliga-Punktspiel bestreiten die Delmenhorster am Samstag, 12. August, ab 16 Uhr beim TuS Sulingen.