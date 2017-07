Fussball-Kreisliga 2017/18 Aufsteiger Delmenhorster TB möchte viele Teams ärgern

Delmenhorst. Der Delmenhorster TB ist als Meister der 1. Fußball-Kreisklasse 2016/2017 in die Kreisliga aufgestiegen. Dort möchte er in der Spielzeit 2017/2018 „möglichst viele Mannschaften ärgern“, sagt Trainer Andre Tiedemann.

Andre Tiedemann nimmt es locker. „Wir haben zwar an den ersten beiden Spieltagen mit dem SV Atlas II und dem TSV Ganderkesee gleich zwei Bretter vor der Brust, aber das kann ja auch ganz gut für uns sein. Ich lasse mich überraschen“, sagt der Trainer des Delmenhorster TB mit Blick auf die ersten Spiele der Kreisliga-Saison 2017/2018. Der Aufsteiger, Meister der 1. Kreisklasse 2016/2017, empfängt am Sonntag, 13. August, den Mitaufsteiger SVA und gastiert am Dienstag, 22. August, beim TSV.

DTB setzt auf Teamgeist

Der 30-jährige Tiedemann ist dicht an seiner Mannschaft dran. Er vertraut auf die sehr gute Stimmung und die mannschaftliche Geschlossenheit. „Die Spieler holen halt noch die letzten Körner raus, wenn es darauf ankommt.“ Der Kader der vergangenen, sehr erfolgreichen Saison ist fast zusammengeblieben. Nur Christian Stark und Lars Grafmüller wechselten zum Bezirksligisten SV Tur Abdin Delmenhorst. Vier der fünf Neuzugänge kommen aus eigenen Reihen. Torwart Tim Delecate, Can Celik und Mergim Bajqinovci spielten zuletzt in der DTB-A-Jugend, Christian Glander in der dritten Mannschaft. Ausnahme ist Tobias Habben (VfL Wilhelmshaven), der vor etwa einem Jahr aus beruflichen Gründen umzog, eine Fußballpause einlegte und jetzt einen neuen Verein suchte. „Auf einem Fußball-Forum bei Facebook habe ich seine Suchanzeige gesehen, mich einfach mal bei ihm gemeldet und ihn zum Training eingeladen. Seitdem ist er bei uns“, erzählt Tiedemann, der sich über den Zugang des schnellen Außenbahnspielers freut.

Trainer Andre Tiedemann ist optimistisch

Weil er weiß, „was wir an guten Tagen zu leisten imstande sind, aber auch, was an schlechten Tagen alles passieren kann“, hat Tiedemann, der im Herbst die Prüfung zur Trainer B-Lizenz ablegt, das Team mit Co-Trainer Jens Stohwasser, Betreuer Klaus Tiedemann und Teammanager Tobias Groeneveld intensiv vorbereitet. „Wir sind seit dem 26. Juni wieder im Training, treffen uns viermal pro Woche. Dazu haben wir noch ein dreitägiges Trainingslager in unserer Mehrzweckhalle veranstaltet“, erzählt Tiedemann. Er ist optimistisch, dass sich das im Verlauf der Saison auszahlen wird. „Auch wenn die meisten meiner Spieler noch nie höher gespielt haben, bin ich davon überzeugt, dass man mit der richtigen Einstellung und dem richtigen Training noch einiges an Leistung aus ihnen herauskitzeln kann“, sagt er. Das Ziel des DTB beschreibt er so: „Wir haben vor, möglichst viele Mannschaften zu ärgern. Das kann man am besten, wenn man nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat, deshalb wollen wir den Ligaverbleib so schnell wie möglich sichern.“