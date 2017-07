Fussball-Bezirkspokal 2017/18 Stenum erwartet Tur Abdin, Wildeshausen empfängt SV Baris

Delmenhorst/Landkreis. Zwei Derbys stehen im Plan der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals 2017/18: Der VfL Stenum empfängt Tur Abdin Delmenhorst, der VfL Wildeshausen erwartet den SV Baris Delmenhorst.

Alle Jahre wieder beschert der Bezirkspokal den Fußballern die ersten Pflichtspiele. Alle Jahre wieder stellt sich die Frage nach dem Stellenwert dieser Partien. „Testspiel unter Wettkampfcharakter‘“ lautet – auf einen knappen Nenner gebracht – eine beliebte Antwort. In Runde eins bleiben, und das ist wenig überraschend, die vier Bezirksligisten aus Delmenhorst und dem Landkreis an diesem Sonntag, 30. Juli, unter sich. Landesliga-Absteiger VfL Wildeshausen erwartet Aufsteiger SV Baris (15 Uhr) und der VfL Stenum empfängt den SV Tur Abdin (16.30 Uhr). Derbys, die dem Bezirkspokal Würze verleihen.

Darüber hinaus genießt der Kreisligist VfR Wardenburg – Pokalsieger 2016/17 im Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst – gegen Bezirksliga-Aufsteiger Eintracht Oldenburg Heimrecht (15 Uhr).

Wildeshauen nimmt Favoritenrolle an

Der Wildeshauser Trainer Marcel Bragula sagt: „Der Pokal hat keine Prioritär, aber natürlich will man immer gewinnen.“ Einige Spieler müsse er noch an das geforderte Niveau heranführen. Bragula: „Außerdem müssen sich Automatismen noch einspielen und wir werden an den Standards feilen.“ Zwei, drei Leistungsträger, so der VfL-Coach, werde er schonen. Man sei gegen den SV Baris, der mit Torjäger Dennis Kuhn über einen „Unterschiedspieler“ verfüge, Favorit. Aber man spiele gegen einen Ligakonkurrenten. „Wir haben in kurzer Zeit eine Mannschaft geformt, die den Namen verdient. Die Zuschauer können sich freuen“, unterstreicht Bragula.

„Für unsere Mannschaft ist das Spiel eine Generalprobe“, erklärt Önder Caki, Cheftrainer des SV Baris. Durch Urlaub und Verletzungen sei bisher nicht alles rund gelaufen. Das Spiel sei ein Test, der zeige, wo sein Team steht. Eine Niederlage sei kein Beinbruch, denn die Liga besäße Priorität. Caki: „Es ist gut, dass danach bis zum ersten Punktspiel noch 14 Tage Zeit sind. Da kann man eventuell noch einiges korrigieren“.

Stenum möchte weiterkommen

„Das Spiel ist Gold wert“, meint Stenums Cheftrainer Thomas Baake vor der Begegnung mit Tur Abdin. Seine Begründung: „Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können: Es kann jetzt beginnen.“ Es handele sich nicht um ein normales Testspiel: „Es ist ein Pokalfight, ein Derby. Ein gewisses Kribbeln ist da.“ Der VfL möchte gerne weiterkommen, denn es sei eine gute Konstellation, dass bereits eine Woche später die zweite Pokalrunde folgt. Beim Gastgeber fehlen Dierk Fischer (Adduktorenprobleme), Fynn Dohrmann und Bastian Morche (Baake: „Für sie kommt das Spiel noch zu früh“) und der angeschlagene Lennart Höpker. Baake: „Tur Abdin befindet sich im Umbruch und ist schwer einzuschätzen.“

Tur Abdin sieht sich als Außenseiter

Edib Özcan, Sportlicher Leiter des SV Tur Abdin, stimmt Baake zu: „Wir sind eine Wundertüte.“ Seine Mannschaft sei Außenseiter, denn: „Der Gegner ist eingespielter und hat nicht so viele Zu- und Abgänge wie wir“. Nach dem 2:8 gegen den TSV Ippener habe der neue Coach Christian Kaya das Training angezogen und klare Worte gefunden. „Ungereimtheiten, wenn es sie denn gegeben hat, sind ausgeräumt“, betont Özcan. Bereits vor einem Jahr spielte seine Mannschaft in der ersten Pokalrunde beim VfL Stenum – und siegte mit 4:2.

Wardenburger hoffen auf Spiel gegen Wildeshausen

Der VfR Wardenburg, einer der Kreisliga-Favoriten, qualifizierte sich im Kreispokal-Finale durch ein 5:3 n. E. gegen den TSV Ippener für den Wettbewerb auf Bezirksebene. „Die Vorbereitung ist bisher gut gelaufen“, freut sich Sören Heeren, Übungsleiter des VfR. Mit einem Sieg über Bezirksliga-Aufsteiger Eintracht Oldenburg wolle sein eine Team Runde weiterkommen. „Es wäre schön, dann gegen Wildeshausen zu spielen“, wirft Heeren einen Blick voraus.