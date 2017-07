TSZ-Lateintänzer bei „danceComp“ Delmenhorster Nedderhoff und Lütje in Wuppertal Zweite

Delmenhorst. Zwei Lateintanzpaare des TSZ Delmenhorst haben an dem internationalen Turnier „danceComp“ in Wuppertal teilgenommen. Alexander Nederhoff und Stephanie Lütje freuten sich unter anderem über einen zweiten Platz.

Zwei Lateintanzpaare vom Tanzsportzentrum Delmenhorst haben an fünf Turnieren der „danceComp“ in Wuppertal teilgenommen. Alexander Nederhoff und Stephanie Lütje wurden in Stadthalle zunächst Dritte und Zweite in der Hauptgruppe 2 B und dann schafften sie den Sprung in das Halbfinale einer Hauptgruppen-B-Konkurrenz. Sie belegten in dieser schließlich Rang neun. Dominik Wascheszio und Michelle Schöfer verpassten in der Hauptgruppe D zweimal den Sprung in die zweite Runde nur knapp, teilte Angelika Ciomber, Pressebeauftragte des TSZ mit

Spannendes Duell um den Sieg

Alexander Nederhoff und Stephanie Lütje erreichten im ersten Turnier der Hauptgruppe 2 B nach vier Runden einen eindeutigen dritten Platz von 31 Paaren. Einen Tag später lief es für die beiden in einem weiteren Wettbewerb in dieser Leistungsklasse noch besser. In diesem lieferten sie sich, berichtete Ciomber, ein Duell mit dem späteren Siegerpaar Jonas Kemp und Katharina Kochon von der TSG Leverkusen. Die Delmenhorster gewannen die Rumba und den Jive. Sie erhielten für diese Tänze von den Wertungsrichtern acht Einsen. Die Samba, den Cha-Cha-Cha und den Paso Doble entschieden aber die Leverkusener für sie sich. Kemp/ Kochon erhielten jeweils sieben Einsen, berichtete Chiomber, sicherten sich damit aber den Turniersieg vor Nederhoff/Lütje. 21 Paare waren in dem Turnier gestartet.

Platz neun in Hauptgruppe B

„Diese beiden Turniere waren Alexander und Stephanie noch nicht genug“, erklärte Ciomber: „Sie tanzten auch noch das Hauptgruppe-B-Turnier.“ In diesem traten 56 Paare an. Die Delmenhorster zogen über Vor- und Zwischenrunde ins Halbfinale ein. Dort erreichten sie den neunten Platz.

Das TSZ-Paar Dominik Wascheszio und Michelle Schöfer startete in der Hauptgruppe D. Mit dem 25. Platz (von 32 Paaren) und dem 28. Rang (von 34) verfehlte es jeweils knapp die zweite Runde.