Fussball-Testspiel SV Atlas Delmenhorst empfängt den VfB Oldenburg II

Ist neuer Mannschaftskapitän des SV Atlas Delmenhorst: Stefan Bruns (Mitte). Mit seinem Team trifft er an diesem Samstag in einem Testspiel auf den VfB Oldenburg II. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Der SV Atlas Delmenhorst, Aufsteiger in die Fußball-Oberliga, testet an diesem Samstag seine Form gegen den Bezirksligisten VfB Oldenburg II. Die Partie wird um 16 Uhr im Stadion an der Düsternortstraße angepfiffen.