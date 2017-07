9-Ball-Open 2017 Hochklassiges Billardturnier am Samstag in Delmenhorst

Delmenhorst. Im Hardball-Cafe in Delmenhorst werden an diesem Samstag, 29. Juli, ab 11 Uhr die 9-Ball-Open ausgetragen. Es haben sich auch Bundesliga-Spieler für das Turnier angemeldet.

Hochklassigen Billardsport gibt es an diesem Samstag ab 11 Uhr im Hardball-Cafe an der Cramerstraße 183 in Delmenhorst zu sehen. Dann beginnt dort das Turnier „9-Ball Open“ (Einlass ab 10 Uhr). Die Veranstaltung, die auf Initiative des PBV Delmenhorst entstand, wird bereits zum fünften Mal ausgetragen. 64 Spieler haben sich angemeldet, darunter sind wieder Bundesliga-Spieler und Aktive, die schon bei deutschen Meisterschaften erfolgreich waren. Sie werden sich im wohl bis etwa 1 Uhr in der Nacht dauernden Rennen um die Siegertrophäe und das Preisgeld wie schon in den Vorjahren auch mit vereinslosen Teilnehmern messen. Laut der Meldeliste auf der Internetseite der Veranstaltung ist auch Vorjahressieger Meric Reshat von GVO Oldenburg wieder dabei. Die Turnierleitung haben die Delmenhorster Stephan von Salzen und Sascha Gellner übernommen. Zunächst werden die Aktiven in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Modus jeder gegen jeden um die Plätze in der K.o.-Phase spielen. Die besten Zwei jeder Gruppe ziehen ins Achtelfinale ein.