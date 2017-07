Springturnier 2017 RV Steller See von hohem Nennergebnis überrascht

Stuhr. Der RuFV Steller See richtet von diesem Freitag, 28. Juli, an sein dreitägiges Turnier 2017 für Springreiter aus. 14 Prüfungen bis zur Klasse S* stehen im Zeitplan.

Premerie beim RuFV Steller See: Der Verein richtet von diesem Freitag, 28. Juli, bis Sonntag, 30. Juli, auf der Anlage Am Steller See 81 in Stuhr sein Turnier 2017 für Springreiter auf einem neuen Platz aus. Der verfüge, erklärte Anna Hinrichs aus dem erweiterten Vorstand, über ein sogenanntes Ebbe-Flut-System, mit dem man diesen be- und entwässern kann. Damit sei der Verein fortan auch für schlechtes Wetter sehr gut gerüstet: „In den letzten Jahren war uns ja der Wettergott oft nicht sehr freundlich gesinnt.“

1200 Nennungen für 14 Prüfungen

Überraschungen erlebte das Organisationsteam, wenn es im Vorfeld in die Meldelisten schaute. Als sie geschlossen wurden, waren 1200 Nennungen für die 14 Prüfungen bis zur Klasse S* eingegangen. „Mit einem so hohen Nennergebnis haben wir nicht gerechnet. Das werden drei lange Tage für alle Helfer“, sagte Hinrichs. Der Verein wisse aber, dass er sich auf diese verlassen kann.

Steller-See-Tour am Samstag

Der Freitag steht im Zeichen der jungen Pferde, die von 9 Uhr an in Springpferdeprüfungen bis zur Klasse M* ihr Können unter Beweis stellen. Am Samstag beginnt der Tuniertag schon um 8 Uhr. Im Zeitplan stehen Springprüfungen bis zur Klasse M*. Die M*-Konkurrenz ab 17 Uhr ist die erste Teilprüfung zur „Steller-See-Tour 2017“. Die zweite ist der „Preis der swb AG“, ein Flutlichtspringen der Klasse M* ab 22 Uhr. Zuvor, ab 21 Uhr, wird es ein Showprogramm geben. Nach der Prüfung kann im Festzelt gefeiert werden.

S*-Springen am Sonntagnachmittag

Den Turniersonntag eröffnet eine Stilspringprüfung der Klasse L. Sie beginnt um 8 Uhr. Zum Abschluss, ab 16.15 Uhr, wird die höchste Prüfung der Veranstaltung stattfinden: das Springen der Klasse S* mit Stechen. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.

Die Organisatoren freuen sich, dass Vielseitigkeits-Weltmeisterin Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee für zwei Prüfungen für junge Pferde am Freitagvormittag genannt hat. Auch ihr Vereinskamerad Torsten Tönjes, der die „Steller-See-Tour“ schon mehrfach gewonnen hat, steht in der Meldeliste des Turniers. Für den RV Steller See wollen Kyara Albering, Sarah Hustedt, Janina Minor sowie Horst und Dennis Schlüsselburg antreten.