Kreispokal Fußballer tragen ihre ersten Pflichtspiele 2017/2018 aus

Delmenhorst/Landkreis. 20 Pokalpartien sind die ersten Pflichtspiele der Saison 2017/2018 im Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst. Sie werden an diesem Wochenende, 28. bis 30. Juli, ausgetragen.

Die Auslosung der ersten Runde seines Pokalwettbewerbs ist immer ein Schwerpunkt der Arbeitstagung, mit der der Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst eine Saison eröffnet. Das war auch am 19. Juni so, als sich die Vertreter der Vereine im Schützenhof in Kirchhatten mit ihrem Vorstand trafen, um die vergangene Spielzeit endgültig abzuschließen und die Saison 2017/2018 vorzubereiten, deren erste Pflichtspiele an diesem Wochenende ausgetragen werden. Es sind einige der 20 Partien, die dort aus einer großen Plastikkugel gezogen worden waren. Von diesem Freitag, 28. Juli, an bis Mittwoch, 2. August, geht es 15-mal um den Einzug in die zweite Runde und fünfmal um den Sprung in die Zwischenrunde, die eingelegt werden muss, um in den folgenden Durchgängen eine gerade Spielanzahl zu haben.

Freilos für Titelverteidiger Wardenburg

Titelverteidiger ist der VfR Wardenburg. Der Kreisligist hat in der ersten Runde ein Freilos. In der Zwischenrunde am Wochenende 4. bis 6. August greift auch er dann ins Geschehen ein. Dort wird er auf den Sieger der Partie FC Hockensberg gegen den VfL Stenum II treffen.

FC Hude erwartet TSV Ippener

Als der Spielausschuss-Vorsitzende des Kreises, Thomas Luthardt, und Jens Dzatkowsky, Gebietsverkaufsleiter der Krombacher-Brauerei (Partner und Sponsor des Wettbewerbs), die Paarungen auslosten, gab es immer mal wieder Raunen und Tuscheln an den Tischen, an denen die Vereinsvertreter saßen. Das zeigte, dass die Partie, die sie gerade ermittelt hatten, einen ganz besonderen Reiz haben dürfte. Das galt zum Beispiel für das Gemeindeduell zwischen dem TuS Vielstedt (1. Kreisklasse) und dem TV Munderloh (Kreisliga), das an diesem Freitag, 19 Uhr, das erste Pflichtspiel 2017/2018 sein wird, das auf Kreisebene angepfiffen wird. Hörbare Emotionen lösten aber auch die Stadtderbys zwischen dem TuS Hasbergen (1. Kreisklasse) und dem SV Atlas Delmenhorst II (Kreisliga-Aufsteiger) sowie dem Delmenhorster TB (Kreisliga-Aufsteiger) und dem TuS Heidkrug (Kreisliga) – beide Sonntag, 15 Uhr – oder der Vergleich zwischen dem VfL Wildeshausen II (in die 1. Kreisklasse abgestiegen) und dem TSV Ganderkesee (Kreisliga) – Samstag, 16 Uhr – aus. Die Bezeichnung „Spitzenspiel der Runde“ verdient aber wohl die Begegnung zwischen dem Bezirksliga-Absteiger FC Hude und seinem ambitionierten Liga-Rivalen TSV Ippener, die am Sonntag ab 15 Uhr im Waldstadion ausgetragen wird.