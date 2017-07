Delmenhorster Schützenverein Heidi Menkens sichert sich drei Landesmeistertitel

Heidberg/Lilienthal. Die Schützinnen und Schützen des Delmenhorster Schützenvereins von 1847 haben erfolgreich an den Landesmeisterschaften teilgenommen. In verschiedenen Disziplinen erreichten sie hervorragende Ergebnisse. Erfolgreichste Delmenhorsterin war Heidi Menkens, die sich in drei Disziplinen den Landesmeistertitel sicherte.

Erfolgreiche Landesmeisterschaften liegen hinter den Schützinnen und Schützen des Delmenhorster Schützenverein von 1847: „Unser Verein hat in vielen Disziplinen hervorragende Ergebnisse erzielt“, resümierte Pressewartin Dörte Heiden. „Aufgrund der enormen Leistungsdichte wurden die Ergebnisse in diesem Jahr bei einigen Disziplinen mit einer Zehntelwertung ermittelt.“

Menkens in drei Disziplinen Landesmeisterin

Heidi Menkens (Senioren B) sicherte sich in Heidberg mit dem Kleinkaliber in der Disziplin Auflage Zielfernrohr 50 Meter mit 303,9 Ringen den Landesmeistertitel. Auch in Worpswede war sie auf der Entfernung von 100 Metern nicht zu schlagen: 300 Ringe bedeuteten den zweiten Titel. Damit stellte sie zugleich den Landesrekord ein. Auch ohne Zielfernrohr zeigte sich Menkens in Bestform: Mit dem Kleinkaliber, Auflage 100 Meter, sicherte sie sich ihren dritten Titel (297 Ringe). In Heidberg erreichte Menkens ohne Zielfernrohr auf 50 Metern mit 298 Ringen den sechsten Platz. Mit dem Luftgewehr (312,1 Ringe) belegte sie Platz fünf.

Gute Ergebnisse trotz starker Konkurrenz

Dörte Heiden, die bei den Senioren A an den Start ging, wurde mit dem Kleinkaliber bei 100 Meter Auflage Zweite (299 Ringe). Auf 50 Meter schoss sie mit dem Kleinkaliber 305,5 Ringe und wurde Vierte. Bei der Disziplin Luftgewehr Auflage reichten 314,8 Ringe für den dritten Platz. In der Herren Altersklasse starteten Lars Sündermann und Frank Deneke in der Disziplin Schnellfeuerpistole 25 Meter. Sündermann reichten 466 Ringe für den fünften Platz, während Frank Deneke (430 Ringe) den siebten Platz erreichte.