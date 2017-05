Kita-Turnier des HC Delmenhorst 45 Kindergartenkinder spielen zum ersten Mal Hockey

Der HC Delmenhorster richtet am 31. Mai ein Kita-Turnier aus. Foto: Imago/Chai v.d. Laage

Delmenhorst. 45 Kindergartenkinder unternehmen am Mittwoch ihre ersten Gehversuche auf dem Hockeyfeld. Anlass ist das 1. HCD-Kita-Turnier, das der HC Delmenhorst auf seinem Kunstrasenplatz an der Lethestraße veranstaltet. Nach der Begrüßung treten ab 15.05 Uhr fünf Kitas gegeneinander an. Das Treffen der jungen Sportler soll um 17 Uhr mit der Siegerehrung beendet werden.