Fussball-Kreisliga FC Huntlosen schlägt VfR Wardenburg 4:2

Doppeltorschütze für den FC Huntlosen: Stefan Merz (am Ball). Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst/Landkreis. In der Fußball-Kreisliga waren alle Entscheidungen schon vor dem letzten Spieltag der Saison 2016/2017, der an diesem Wochenende ausgetragen wurde, gefallen: Der SV Baris Delmenhorst steigt als Meister in die Bezirksliga auf; der VfL Wildeshausen II und der KSV Hicretspor müssen in der Saison 2017/2018 in der 1. Kreisklasse antreten.