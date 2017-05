Bald in der Oberliga? Vor möglichem Aufstieg: Die Meilensteine des SV Atlas Delmenhorst

Der SV Atlas ist ein Kultverein und kann am Sonntag noch den Aufstieg in die Oberliga schaffen. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Vor dem letzten Spieltag am Sonntag, steht der SV Atlas Delmenhorst in der Tabelle der Landesliga auf Platz 2. Gelingt noch der Aufstieg in die Oberliga? Wir werfen einen Blick auf die größten Meilensteine des Kultvereins.