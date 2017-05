Kommen Hein und Rauh? Lohmann und Urbainski verlängern beim SV Atlas

Konkurrenten, aber auch Kumpels: Die Atlas-Torhüter Florian Urbainski (links) und David Lohmann. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Fußballer des SV Atlas Delmenhorst gehen mit dem gleichen Torwartduo in die kommende Spielzeit – egal, ob in der Landes- oder Oberliga: Florian Urbainski und David Lohmann haben ihre Verträge verlängert, wie Teammanager Bastian Fuhrken in einem Interview in der Stadionzeitung bekannt gab.