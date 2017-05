Faustball-Bezirksoberliga TuS Heidkrug startet verheißungsvoll in die Saison

Auf der Anlage des TuS Heidkrug am Bürgerkampweg finden am Dienstag, 10 Uhr, die niedersächsischen Faustball-Titelkämpfe der Schulen statt. Die Veranstalter erwarten 50 Mannschaften. Ein hiesiger Vertreter ist nicht darunter. Das Delmenhorster Stadion bildet am 5./6. August den Schauplatz der Niedersachsen Open. Eingebettet sind die norddeutschen Meisterschaften der Altersklasse U14.