Hude. Heimniederlage zum Auftakt der Saison 2019/20: der Fußball-Bezirksligist FC Hude musste sich dem TuS Obenstrohe geschlagen geben.

„Die Mannschaft hat die Taktik gut umgesetzt und gut gespielt, aber leider unglücklich verloren“, sagte Lars Möhlenbrock, Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Hude, nach dem 1:2 (0:0) gegen den TuS Obenstrohe. Immerhin, fügte der Coach hinzu, sei Obenstrohe keine Laufkundschaft.

Die Gastgeber gingen in der 58. Minute, als Dominic Brumund bei einem Missverständnis zwischen dem gegnerischen Torhüter und Innenverteidiger zum lachenden Dritten avancierte, in Führung. „Bis dahin lief alles super“ berichtete Möhlenbrock, der sich auch mit der Leistung nach dem Führungstreffer einverstanden zeigte. Allerdings versäumten es die Huder, das Resultat zu erhöhen.

In der 76. Minute setzte sich Obenstrohe auf der rechten Seite durch und Finn Albertzahrt erzielte per Kopf den Ausgleich. Das 1:1 sei zu diesem Zeitpunkt „okay“ gewesen, so Möhlenbrock. In der 89. Minute verpasste ein Huder nach einem Befreiungsschlag der Gäste den Ball und Mattis Schaaf bescherte den Obenstrohern einen Dreier.

Bereits am Mittwoch befinden sich die Huder wieder im Einsatz. In der zweiten Runde des Pokalwettbewerbs auf Bezirksebene empfangen sie den Landesliga-Aufsteiger VfL Wildeshausen. Die Begegnung beginnt um 19 Uhr.