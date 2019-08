Delmenhorst. Mit einem gehaltenen Elfmeter rettete Torwart Christian Klattenhoff dem TSV Ganderkesee in der Nachspielzeit am ersten Spieltag 2019/20 der Fußball-Kreisliga den Sieg. Erster Spitzenreiter ist der SV Atlas Delmenhorst II.

TSV Ganderkesee - TV Dötlingen 2:1. „Ich bin bestimmt 13 Mal an der Seitenlinie gestorben, das war Drama pur“, stöhnte TSV-Coach Stephan Schüttel. Sein Team kam in der ersten Halbzeit gegen tiefstehende, konsequent in Zweikämpfe gehende Dötlinger nicht richtig ins Spiel. Die Offensive der Gäste hatte auch nicht viel zu bieten, aber ihr reichte eine Halbchance, um in Führung zu gehen. Neuzugang Gerrit Schüler traf aus 20 Metern (14.).

Nach der Pause nahm der TSV den Kampf an und drängte mit Macht auf den Ausgleich. Der wollte aus dem Spiel heraus aber einfach nicht fallen. Ganderkesees Kapitän Lukas Löffler trieb seine Mitspieler unaufhörlich an. Er war es dann auch, der im TVD-Strafraum von Philipp Karthäuser gefoult wurde. Benny Latwesen verwandelte den Strafstoß zum 1:1 (68.).

Dötlingens Defensive musste weiter Schwerstarbeit verrichten. Ganderkesee setzte unaufhörlich nach. In der 85. Minute eroberte Dennis Hasselberg den Ball nach einem Einwurf zurück. Mit einem Übersteiger und einer kleinen Drehung verschaffte er sich vor der gegnerischen Abwehr den entscheidenden Platz. Aus 18 Metern traf er unhaltbar zum 2:1 für Ganderkesee. Die Dötlinger gaben sich aber nicht geschlagen. Es wurde richtig eng für den TSV, denn Löffler verursachte in der dritten Minute der Nachspielzeit einen Handelfmeter. Roman Seibel, sonst ein sicherer Schütze, führte aus, doch TSV-Torwart Christian Klattenhoff parierte mit einem sensationellen Reflex den platziert geschossenen Strafstoß. Schüttel freute sich unbändig: „Meine Jungs haben in der zweiten Halbzeit gut gefightet und das Ding verdient geknackt. Aber Kladdi ist definitiv unser Held.“

Ahlhorner SV - TSV Großenkneten 2:1. Für ASV-Trainer Servet Zeyrek zählten nur die drei Punkte: „Das war ein dreckiger Sieg, denn ich habe meine Mannschaft teilweise nicht wiedererkannt. Sie muss lernen, zu kämpfen, wenn es mal spielerisch nicht so wie gewünscht läuft.“ Shqipron und Liridon Stublla brachten den ASV mit 2:0 (23., 27./Foulelfmeter) in Führung. Danach verlor das Heimteam den Faden. Großenkneten kämpfte sich ins Spiel. Mit einem Traumtor, einem Schuss aus 25 Metern direkt in den Winkel, brachte Lucas Abel den TSV auf 1:2 (45.) heran. In der zweiten Halbzeit verflachte das Derby. In der Schlussphase erhielt Ahlhorns Volkan Cabuk wegen unsportlichen Verhaltens die Rote Karte.

Harpstedter TB - TV Munderloh 1:1. Beide Teams konnten mit dem Remis leben. „Ja, wir sind zufrieden, auch wenn wir etwas näher am Sieg dran waren“, sagte Munderlohs Mrainer Bendix Schröder. HTB-Coach Jörg Peuker nahm den Punkt ebenfalls gerne mit: „Hauptsache keine Niederlage im Auftaktspiel.“ Till Fassauer traf für den TVM, Patrick Seeger für den HTB (77.).

TV Jahn Delmenhorst - VfL Stenum II 2:1. Im fünften Anlauf gelang es den Delmenhorstern mal wieder, ein Auftaktspiel zu gewinnen. Trainer Arend Arends stimmte das Ende dieser Durststrecke zuversichtlich: „Das macht uns Hoffnung auf eine gute Saison.“ Marc Pawletta schoss das 1:0 für die Gastgeber (22.). Ihr Keeper Alexander Sinn parierte einen Foulelfmeter von Timm Strodthoff (35.). Nach dem 2:0 (70.) durch Pascal Hoppe schien die Partie gelaufen. Doch Aufsteiger Stenum bewies Moral. Lucas Meinlschmidt sorgte mit einem unglücklichen Eigentor für das 1:2. Jahn überstand die Drangphase der Gäste. Für VfL-Coach Frank Radzanowski war die Niederlage verdient: „Uns fehlte die Cleverness. Wir müssen uns erst an die neue Liga gewöhnen. Jahn war die reifere Mannschaft.“

SV Atlas Delmenhorst II : VfR Wardenburg 8:1. „Alle Mannschaftsteile haben die Vorgaben perfekt umgesetzt. Das Ergebnis macht die Wardenburger aber schlechter als sie sind, denn sie gehören zu den spielstärksten Teams der Liga“, erklärte Atlas-Co-Trainer Rouven Heidemann. In Jannik Vollmer, Thade Hein und Devin Isik standen drei Spieler aus dem Oberligakader zur Verfügung. Isik (5., 59.) Hein (6.), Milot Ukaj (29., 60., 82.), Jonas Dittmar (45.+1) und Dominik Entelmann (77.) erzielten die Treffer. „Natürlich trat Atlas nicht unbedingt mit einer Kreisliga-Mannschaft an, dann kommt so ein Ergebnis schon mal zustande,“ sagte VfR-Trainer Sören Heeren, für dessen Mannschaft Benjamin Cordoni (8.) traf: „Es geht weiter. Wir werden wieder aufstehen.“

FC Huntlosen - TV Falkenburg 2:1. Die Falkenburger mussten sieben Stammkräfte durch junge, unerfahrene Spieler ersetzen. Sie rührten Beton an. „Zehn Mann in der eigenen Hälfte, mit nur einem Mann davor. Das ist zwar nicht optimal, war aber aufgrund der fehlenden Spieler ganz in Ordnung so,“ erklärte TVF-Georg Zimmermann. Seine Taktik ging lange auf. Mit dem Halbzeitpfiff knackte Jan Deters das Abwehrbollwerk. Per Konter glich Finn Schütte aus (71.). In der Schlussphase sah der Falkenburger Jan-Eric Zwahr nach einem Foul die Rote Karte. Die erfahrenen Huntloser nutzten in der Nachspielzeit ihre Überzahl: Felix Dalichau traf zum 2:1. „Ganz unzufrieden bin ich mit dem Spielverlauf nicht, mit dem Ergebnis aber schon“, sagte Zimmermann.