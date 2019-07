An diesem Samstag werden die Platzierungsspiele des Fußballturniers „Borussia-Woche“ ausgetragen.

Die Fußballteams des TSV Ippener und Delmenhorster TB II bestreiten an diesem Samstag ab 17 Uhr das Endspiel der „Borussia-Woche“. Der Sieger erhält einen Wanderpokal. Bereits ab 13 Uhr stehen sich TV Jahn II und FC Huchting II im Spiel um Platz fünf gegenüber. Ab 15 Uhr ermitteln TuS Heidkrug II und das Team des Gastgebers den Drittplatzierten der traditionellen Turnierwoche. In der Gruppe A setzte sich Ippener mit sechs Punkten vor Borussia (drei) und den punktlosen Huchtingern durch. Ergebnisse: Borussia – Huchting II 5:1, Huchting II – Ippener 1:4, Ippener – Borussia 2:0. In der B-Gruppe belegte die der DTB II (sechs) den ersten Rang vor Heidkrug II (drei) und Titelverteidiger TV Jahn II, der zwei Niederlagen kassierte. Ergebnisse: Jahn II – Heidkrug II 1:3, Heidkrug II – DTB II 1:5, DTB II – Jahn II 4:2.