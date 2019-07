Delmenhorst. Der Leichtathletik-Kreis Delme-Hunte richtet an diesem Freitag ein Feriensportfest im Delmenhorster Stadion aus.

110 Leichtathletinnen und Leichathleten aus 39 Vereinen haben sich für das erste Feriensportfest angemeldet, das der NLV-Kreis Delme-Hunte an diesem Freitag im Stadion an der Düsternortstraße in Delmenhorst ausrichtet. Die ersten Wettbewerbe beginnen um 18 Uhr. Das teilt der Kreisverband auf seiner Internetseite mit. Die Teilnehmer aus den Altersklassen U14, U16, U18, U20, Männer und Frauen treten in den Sprint-Rennen über 75, 100 und 200 Meter an. Im Programm des Sportfests stehen auch 800- und 1000-Meter-Läufe, Hoch- und Weitsprung, Kugelstoßen sowie Diskus-, Hammer- und Speerwurf.

Das zweite Feriensportfest ist für Freitag, 9. August, angesetzt. Meldeschluss ist am 5. August, berichtet der Kreis. Anmeldungen für die Veranstaltung sind ausschließlich online unter www.ladv.de möglich.