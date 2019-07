Stenum. Die B-Junioren-Fußballer des VfL Stenum sind souverän Meister 2018/19 der Bezirksliga geworden. In die Spielzeit 2019/20 geht der Landesliga-Aufsteiger mit zehn Neuzugängen.

Die B-Junioren des VfL Stenum haben der Fußball-Bezirksliga in der vergangenen Spielzeit 2018/19 ihren Stempel aufgedrückt. Die Mannschaft sicherte sich mit zehn Punkten Vorsprung gegenüber der JSG Emstek/Höltinghausen den Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga. Seit dem achten Spieltag führte der VfL das Feld an. „Vor der Saison haben wir einen solch souveränen Titelgewinn nicht erwartet, Aber nach der Hinrunde wussten wir, dass wir uns nur selber schlagen können“, sagt Co-Coach Malte Tönjes, der gemeinsam mit Chef Maurice Kulawiak das erfolgreiche Trainer-Duo bildet.

Stenum liegen auch in Fairnesswertung vorne

Ein Erfolg, den die folgenden Zahlen beeindruckend belegen: Der VfL, zu dessen Trainerstab anfangs auch Daniel Hampe gehörte, verbuchte 23 Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Auf dem Konto befinden sich 71 Punkte (Schnitt 2,5) und 153:25 Tore (Schnitt 5,5:0,9). Die Stenumer, die auch in der Fairnesswertung vorne liegen, stellen die beste Defensive und die erfolgreichste Offensive. In der Torjägerliste der Bezirksliga liegen die VfL-Youngster Niklas Brill (27), Sascha Leichsenring (25) und Nils Greulich (23) in Führung. Oscar Oetjen wirkte in allen 28 Punktspielen mit.

„Fußballerisch waren wir den anderen Mannschaften überlegen“, erklärt Tönjes. Als einen „Knackpunkt“ bezeichnet er die Begegnung mit dem Tabellenvierten JSG Essen/Bevern/Bunnen, die sein Team am 14. Mai mit 4:0 gewann. „Mit diesem Sieg haben wir unseren Vorsprung auch acht Punkte vergrößert“, blickt Tönjes zurück.

VfL-Trainer loben Teamgeist

In technischer und taktischer Hinsicht sei der VfL überlegen gewesen. Ist auch der Teamspirit ein Grund des Erfolges?. „Ja“, antwortet der 23-Jährige, der bei der Polizei arbeitet. „Der Teamspirit ist in Stenum grundsätzlich gut. Unsere Spieler kennen sich gut. Sie unternehmen auch privat etwas zusammen und sind teilweise befreundet.“ Zum guten Abschneiden trägt auch bei, dass Kulawiak und Tönjes einander gut ergänzen. „Manchmal bringe ich etwas aus dem Training der ersten Herren ein“, sagt Tönjes. Aufgrund eines Kreuzbandrisses absolvierte er 2018/19 lediglich sieben Spiele für den Bezirksligisten. Aktuell stehen Krafttraining und lockeres Laufen auf seinem Programm. Tönjes geht davon aus, dass er Anfang nächsten Jahres wieder „voll einsteigen“ kann.

Sechs Spieler rücken aus dem C-Jugendteam auf

Die B-Jugendlichen stellen sich mit Beginn der Vorbereitungsphase neu auf. Etwa die Hälfte des Meisterkaders vollzieht mit den beiden Trainern den Sprung von der Bezirks- in die Landesliga Weser-Ems. Sechs Spieler rücken aus dem C-Juniorenteam, das die Bezirksliga-Saison unter der Regie von Carsten Barm als Dritter beendete, auf.

Darüber hinaus präsentieren die Verantwortlichen fünf externe Neuzugänge: Torwart Thilo Griep-Raming gehörte vor einem einjährigen Auslandsaufenthalt bereits der C-Jugend des Vereins an. Schlussmann Maximilian Mucker kehrt vom JFV Nordwest, der die Regionalliga Nord der C-Jugend verlassen musste, zum Kirchweg zurück. Lukas Frenzel, der in Bookholzberg wohnt und für den JFV Bremen auflief, kann als Außenverteidiger eingesetzt werden. Bei Noah Gaden, der das Trikot des Landesliga-Vizemeisters VfL Oldenburg trug, handelt es sich um einen offensiven Außenspieler. Noah Knorreck, ein zentraler Mittelfeldspieler, kommt vom Bezirksligisten FC Hude.

Testspiel in Stenum am 27. Juli

Der Trainingsauftakt findet am Freitag, 19. Juli, statt. Es ist ein ungewöhnlicher Start in die Saison 2019/20, denn neben der ersten Einheit lautet ein Programmpunkt „Kart fahren in Rastede“. Es folgt ein Grillabend, an dem auch Eltern teilnehmen. „Viele Eltern sind bei jedem Spiel dabei“, berichtet Tönjes. „Sie unterstützen uns sehr gut.“ Übernachten in Stenum bildet den Abschluss. Am 20. Juli beteiligen sich die B-Junioren des VfL Stenum an einem Turnier von RW Damme. Am Samstag, 27. Juli, kann der „neue“ VfL ab 15 Uhr auf der Anlage am Kirchweg unter die Lupe genommen werden. Zu Gast ist dann GVO Oldenburg, Fünfter der Bezirksliga.