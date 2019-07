Delmenhorst. Der Verein Bogensport Delmenhorst richtet an diesem Samstag und Sonntag sein internationales WA-Arrowhead-Turnier aus.

Das Internationale WA-Arrowhead-Turnier 2019 steht an diesem Wochenende auf dem Programm des Vereins Bogensport Delmenhorst. Schauplatz des Events ist das Bogensportgelände in Schlutter. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag findet die Begrüßung um 9.30 Uhr statt. Schießbeginn ist jeweils um 10 Uhr.

Am ersten Tag des Turniers müssen die Teilnehmer 24 Scheiben bewältigen (unbekannte Entfernung). Am Sonntag folgen 24 weitere Scheiben (bekannte Entfernung). In der Wertung befinden sich Einzelwettbewerbe mit dem Recurve-, Blank- und dem Compoundbogen. Ausgeschrieben sind die Vergleiche für Kadetten, Junioren, Damen, Herren und Masterklassen. Die drei Erstplatzierten der jeweiligen Klasse nehmen Preise in Empfang. Während der Pausen sorgen die Gastgeber für eine sportgerechte Verpflegung.