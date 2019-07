SV Atlas Delmenhorst tritt in Harpstedt und Goldenstedt an MEC öffnen

Der Harpstedter TB richtet an diesem Freitag ein Turnier aus, an dem der SV Atlas Delmenhorst und der TV Dinklage teilnehmen. Foto: Rolf Tobis

Landkreis. Der Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst testet an diesem Wochenende zweimal seine Form. An diesem Freitag nimmt er einem Turnier des Harpstedter TB teil, am Sonntag tritt er in Goldenstedt gegen den VfL Wildeshausen an.