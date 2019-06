Harpstedt. Die JSG Harpstedt hat die Saison 2018/19 in der Fußball-Bezirksliga der A-Junioren mit einem Heimsieg beendet. Der TV Jahn Delmenhorst verlor beim TSV Abbehausen.

Die A-Jugend der JSG Harpstedter TB/Dünsen/Ippener hat in der Fußball-Bezirksliga einen versöhnlichen Saisonabschluss erlebt. Das Team, das sich einige Wochen lang mit dem Abstiegsgespenst konfrontiert sah, bezwang den FC Rastede mit 3:1 und verbesserte sich auf Position neun. Der TV Jahn Delmenhorst quittierte beim TSV Abbehausen ein 2:5.

JSG Harpstedt - FC Rastede 3:1 (2:0). Das überraschende 3:2 des Absteigers BV Garrel bei der JSG Sevelten sicherte den Harpstedtern den Klassenverbleib. „Dennoch wollte meine Mannschaft zeigen, dass sie zu Recht in dieser Liga spielt. Sie hat eine gute Leistung gezeigt“, sagte Michael Würdemann, Trainer des Siegers. Daniel Le (6.) und Niclas Schemionek (15.) sorgten für das 2:0. Nach Cassedy Niemeyers 2:1 (55.) setze Niklas Lustig in der 62. Minute den Schlusspunkt unter das 3:1.

„In der Hinserie hatten wir viel Pech und viele Verletzte“, blickte Würdemann zurück. In der Rückserie seien die Spieler zu einer Einheit geworden und hätten sich gesteigert. Nach zehn Jahren als Jugendtrainer gibt Würdemann sein Amt aus beruflichen Gründen ab. Einen Nachfolger, so der Coach, habe man noch nicht gefunden.

TSV Abbehausen - TV Jahn 5:2 (3:1). Nach der zwölften Niederlage im 26. Spiel überqueren die Delmenhorster als Tabellensiebter die Ziellinie. 80 Gegentreffer sprechen eine deutliche Sprache.

Beim einen Rang ungünstiger postierten TSV Abbehausen legte Samuel Gawlista das 1:0 vor (19.). Mit einem Doppelschlag leitete TSV die Wende ein: Mathis Heibült und Dennis Wego trafen in der 27. und 28. Minute. Wego sorgte auch für den 3:1-Pausenstand (39.). Tetje-Mattis Poppe, der in der 61. und 78. Minute traf, erhöhte auf 5:1. Per Elfmeter gelang Aaron-Mevin Dixon das 2:5 (82.).