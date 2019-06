Wildeshausen. Die B-Junioren-Fußballer des VfL Wildeshausen belegen nach einem 1:0-Erfolg bei Post Oldenburg den dritten Platz in der Abschlusstabelle 2018/19 der Bezirksliga. Die JSG Harpstedt spielte im letzten Saisonspiel 1:1, der TV Jahn Delmenhorst musste sich geschlagen geben.

„Mit dem dritten Rang sind wir definitiv zufrieden. Mit dieser Platzierung müssen wir uns nicht verstrecken.“ Matthias Ruhle, Trainer der B-Junioren des VfL Wildeshausen, hat sich nach dem letzten Spieltag 2018/19 in der Fußball-Bezirksliga sehr positiv über das Abschneiden seiner Mannschaft geäußert. Mit 58 Punkten liegt der VfL drei Zähler hinter Vizemeister JSG Emstek/Höltinghausen. Zwei weitere hiesige Vertreter in der Bezirksliga blieben ohne Sieg.

Post SV Oldenburg - VfL Wildeshausen 0:1 (0:0). Für das „Tor des Tages“ war Noah-Noel Richter, der in der 47. Minute gegen das abgeschlagene Schlusslicht traf, verantwortlich. „Bis auf eine Situation in der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor“, unterstrich Ruhle. „Der Erfolg hätte deutlicher ausfallen müssen, aber es fehlte etwas die Spannung.“ Seine Elf, so Ruhle, sei zwei Wochen spielfrei gewesen. Außerdem habe man auf einige Spieler verletzungsbedingt verzichten müssen. Andere Jugendliche seien von einer Klassenfahrt zurückgekehrt und hätten nur wenig Schlaf gehabt. Richter erzielte das 70. Saisontor des Dritten. Mit 35 Gegentreffern stellt der VfL nach Meister VfL Stenum (25) die zweitbeste Defensivabteilung der Liga.

Der nächsten Saison blickt Ruhle zuversichtlich entgegen. „40 Prozent der Spieler wechseln zur A-Jugend und 60 Prozent bleiben“, informiert er. „Und es rücken talentierte C-Jugendliche nach.“ Ruhle, der beim VfL Wittekind auch als stellvertretender Leiter der Fußball-Abteilung fungiert, und dessen „Co“ Stephan Strenger bleiben auch 2019/20 auf der Kommandobrücke der B-Jugend.

Bei zwei anderen Teams des VfL nehmen neue Übungsleiter auf den Trainerstühlen Platz. Für die A-Junioren sind ab der neuen Spielzeit Selcuk Keyik und Kai Schmale, die zuletzt die C-Jugendlichen, Tabellenfünfter in der Bezirksliga, coachten, verantwortlich. Trainerin der C-Jugend wird Sylvia McDonald, die einst unter anderem in Diensten des Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst stand. Gespräche mit einem Co-Trainer für die C-Junioren, so Ruhle, ständen kurz vor dem Abschluss.

TV Jahn - VfL Oldenburg II 2:4 (0:2). Der Abstieg der Delmenhorster ist bereits seit längerer Zeit besiegelt. Jahn belegt den elften von 15 Plätzen und gehört somit zu jenen sieben (!) Mannschaften, die die Bezirksliga verlassen müssen.

Gegen den einen Rang ungünstiger postierten VfL Oldenburg II lag der Gastgeber nach einer Viertelstunde mit 0:2 zurück. Kendal Elme (13.) und Nashat Aljundi (15.) trugen sich in die Oldenburger Torschützenliste ein. Der TVJ steckte nicht auf und kam durch Bogdans Mitrofanovs (45.) und Ilkay Bucak, der lediglich zwei Minuten später zulangte, zum Ausgleich. Doch dann war wieder der VfL II an der Reihe: Alexei Mititelu (71.) und Aljundi (72.) sorgten mit einem Doppelschlag für das 2:4 und den achten Sieg der Oldenburger.

Jahn brachte es in 28 Spielen nur auf 30 Punkte und weist gegenüber dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, den die JSG Elsten innehat, 14 Zähler Rückstand auf. Mit 40 Toren bieten die Jahner die drittschwächste Offensive der Liga auf.

JSG Essen - JSG Harpstedter TB 1:1 (0:1). Mit sieben Punkteteilungen verdiente sich der Gast das Prädikat „Unentschieden-König“. Bei der JSG Essen/Bevern-Bunnen markierte Tilmann-Teetje Kraft in der 23. Minute das 0:1. Leo Vormoor bescherte den Platzherren in der 59. Minute den Ausgleich.

In der Abschlusstabelle belegt die JSG Harpstedter TB/Dünsen/Ippener, die als Vierter startete und nie unterhalb des neunten Ranges lag, mit 49 Punkten den sechsten Platz. GVO Oldenburg weist als Tabellenfünfter zwei Zähler mehr auf. 24 Punkte sammelte die von Diemo Spitz trainierte JSG in der Hinrunde.