Die Hockeyspieler des HC Delmenhorst können an diesem Wochenende in die Oberliga aufsteigen. Foto: Imago/Revierfoto

Delmenhorst. Die Hockeyspieler des HCD Delmenhorst empfangen an diesem Sonntag den HC Göttingen zum Aufstiegsspiel zur Oberliga. Allerdings: Steigt der Braunschweiger THC in die Regionalliga auf, wird am Sonntag nicht gespielt, der HCD würde kampflos zum Oberligisten.