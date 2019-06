Delmenhorst. Am Donnerstag starten die Tennis-Landesmeisterschaft. Der Delmenhorster TC und Blau-Weiß Delmenhorst freuen sich auf das Highlight.

Es sei „eine Ehre“, sagt Vorsitzender Siegfried Gürntke, und bezieht diese Worte auf die Tatsache, dass die Meisterschaften des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB) von heute bis Sonntag auf den Anlagen des Delmenhorster TC, an dessen Spitze er steht, und des TC Blau-Weiß stattfinden. Damen, Herren und Vertreter diverser Altersklassen gehen bei diesem Event an den Start. Jörg Kutkowski (Osnabrück), TNB-Vizepräsident und Leiter des Ressorts Wettkampf-/Mannschaftssport, rechnet mit über 200 Teilnehmern. Bei den Damen und Herren geht es um ein Gesamtpreisgeld in Höhe von 4000 Euro.

Die Titelkämpfe beginnen am heutigen Donnerstag um 12.30 Uhr, Sie werden am Freitag ab 10 Uhr fortgesetzt. Am Samstag beginnen die Spiele um 9 Uhr und am Sonntag stehen sich die Aktiven ab 10 Uhr gegenüber. Die Endspiele der Damen und Herren stehen ab 13 Uhr auf dem Plan. Die Sign-In-Zeiten, Herren Qualifikation: Heute bis 16.30 Uhr (Start: 17 Uhr); Damen Hauptfeld: Freitag bis 14 Uhr (Start: 14.30 Uhr); Herren Hauptfeld: Freitag bis 15.30 Uhr (Start: 16 Uhr).

Viele Delmenhorster Teilnehmer

Warum wurden die Meisterschaften nach Delmenhorst vergeben? „Es muss eine große Anlage oder zwei Anlagen nah beieinander geben. Und Delmenhorst liegt relativ zentral“, antwortet Kutkowski, der die Vereine bestens kennt und häufig in Delmenhorst zu Gast war. „Wir haben zwölf Jahre lang die Bezirksmeisterschaften der Jugend in Delmenhorst ausgetragen und ich bin stets gerne dort gewesen“, unterstreicht der Funktionär, der früher als Sportwart für den Bezirk tätig war.

Zu den zahlreichen Teilnehmern gehören auch die Vertreter hiesiger Vereine, Herren: Carsten Glander (Qualifikant); Herren 30: Glander; Herren 40: Ben Brandes; Herren 55: Julian Thomas; Herren 65: Hans-Dieter Schulz (alle TC Blau-Weiß); Herren 70: Werner Stenkamp (Huder TV); Damen 30: Kristina Quindt; Damen 50; Bettina Konsor, Kristin Esch (beide Blau-Weiß); Damen 60: Monika Bolte (Hude).