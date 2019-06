Delmenhorst. Die A-Jugend-Handballer der HSG Delmenhorst haben sich für die Vorrunde zur Oberliga 2019/20 qualifiziert.

Die männliche A-Jugend der HSG Delmenhorst ist mit dabei, wenn in der Saison 2019/20 die Spiele zur Vorrunde der Handball-Oberliga angepfiffen werden. Nachdem das Team in der ersten Qualifikationsrunde mit 4:4 Punkten auf dem dritten Gruppenplatz gelandet war, zeigte es in der nächsten ein ganz anderes Gesicht. In Nordhorn kamen die Delmenhorster am Samstag zu drei Siegen, die ihnen den Turniersieg und den Platz in der Oberliga-Vorrunde einbrachten.

Die Delmenhorster gingen von Beginn an höchst konzentriert und hochmotiviert zu Werke. Sie besiegten zum Auftakt den Gastgeber HSG Nordhorn-Lingen deutlich mit 19:11 (10:6). Zwar hielten die Hausherren bis zum 6:6 (12.) gut dagegen, doch nach drei Treffern in Folge und einem 10:6-Pausenstand bogen die Delmenhorster, die auch nach Wiederbeginn die Spannung hochhielten, auf die Siegerstraße ein.

Gruppensieg der Delmenhorster steht schon vor dem letzten Spiel fest

Auch gegen den zweiten Gegner JSG Weserbergland hatte die Mannschaft von HSG-Trainer Volker Gallmann keine großen Probleme. Zwar fand sie schwer ins Spiel, war aber zu keiner Zeit gefährdet, die Begegnung zu verlieren. Über ein 4:2 (9.) und 9:6 (17:14) legten die Rot-Weißen zur Pause ein 10:6 vor. Nach dem Seitenwechsel zogen die Delmenhorster unaufhaltsam davon und freuten sich am Ende über einen 24:12-Erfolg. Im letzten Spiel gegen die HSG Lügde-Bad Pyrmont ging es für die Delmenhorster um nichts mehr, denn der erste Platz war ihnen nicht mehr zu nehmen. Trotzdem wollte das Team natürlich nicht verlieren. Das Vorhaben setzte es in die Tat um, ihm gelang ein Start-Ziel-Sieg. Nach dem 11:5 zur Halbzeit stand es zum Schluss 25:16.

Aufstellung HSG Delmenhorst: Heise, Wick, Rieger; Sonnewald 3, Till 14, Soheil Ramin 5, Szymanski 6, Bruning 8, Pröhl 13, Cuda 7, Oetken 1, Sam Ramin 8, Kohlschein 3.