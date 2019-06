An diesem Samstag wird es in Delmenhorst die Möglichkeit geben, gemeinsam mit anderen Fußball-Fans zu schauen, wer der Gegner des SV Atlas in der ersten Runde des DFB-Pokals wird. Symbolfoto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals 2019/20, in der der Gegner des SV Atlas ermittelt wird, kann an diesem Samstag in Delmenhorst als Public Viewing verfolgt werden.