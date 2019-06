Landkreis. Die B-Junioren-Fußballer des FC Hude können nach einem Heimsieg über Post Oldenburg weiter auf den Verbleib in der Bezirksliga hoffen.

n der Fußball-Bezirksliga haben die B-Junioren des FC Hude mit dem 4:2 über den Post SV Oldenburg einen wichtigen Sieg gelandet. Gleichwohl muss die Mannschaft bangen, denn der Tabellensiebte liegt lediglich einen Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz (JSG Elsten). Zwei weitere Kreisvertreter, der VfL Wildeshausen (7:0 gegen JSG Apen) und der VfL Stenum (2:0 in Harpstedt), melden ebenfalls Erfolgserlebnisse.

FC Hude – Post SV Oldenburg 4:2 (2:1). „Wir hatten uns mehr vorgenommen, aber für einige Spieler ging es nur um die Höhe des Sieges“, sagte FCH-Cheftrainer Jan Trump nach dem Treffen mit dem abgeschlagenen Schlusslicht. Nach dem 1:0 durch Lennart Osterloh (3.) glich der Gast, dem nur elf Spieler zur Verfügung standen, in der 15. Minute aus. Anschließend traf Osterloh zum 2:1 (33.) und 3:1 (55.). Nach dem 3:2 (64.) sorgte Musa Drammeh für den 4:2-Endstand (73.). Trump: „Wir haben verdient gewonnen, müssen aber noch cleverer sein.“

Nach 26 von 28 Spielen stehen bei Hude 42 Punkte zu Buche. Zur vorletzten Partie erwartet das Team am Samstag, 15. Juni, 13.30 Uhr, die JSG Elsten/Cappeln/Sevelten, die 41 Zähler gesammelt hat. „Das ist ein Relegationsspiel“, so Trump, dessen Elf abschließend Meister VfL Stenum empfängt (Dienstag, 18. Juni, 19 Uhr). Trump gibt sein Amt zum Saisonende berufsbedingt ab. Seine Nachfolge tritt der ehemalige Werder-Profi Hans-Jürgen Gundelach an. „Alle Spieler und Co-Trainer Maik Plautz wechseln zur A-Jugend“, informierte Trump.

VfL Wildeshausen – JSG Apen 7:0 (3:0). Der Tabellendritte errang gegen den Vorletzten den 17. Sieg. Die letzten vier Treffer fielen innerhalb von nur 15 Minuten. In der 68. Minute sah ein Spieler der JSG Apen/Gotano/Augustfehn die Rote Karte.

Tore: 1:0 Theuser (8.), 2:0, 3:0 Berger (32., 38.), 4:0, 5:0 Gärtner (44., 47.), 6:0 Richter (57.), 7:0 Gärtner (58.).

JSG Harpstedt – VfL Stenum 0:2 (0:1). Meister Stenum weist gegenüber der JSG Emstek nunmehr zehn Punkte Vorsprung auf. Nils Greulich (25.) und Leon Ermandraut (58.) brachten den 22. Saisonsieg unter Dach und Fach.