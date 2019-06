Delmenhorst/Landkreis. Traditionell übernehmen die Sportler über Pfingsten das Kommando in Delmenhorst und Ganderkesee.

Traditionell übernehmen die Sportler über Pfingsten das Kommando in Delmenhorst und Ganderkesee. Mehr als 4000 Athleten werden zu den Turnieren in vier verschiedenen Sportarten erwartet, die alle ihren eigenen Charme haben.

Rund 1600 Spieler sind bei einem der größten Volleyball-Turniere Europas aktiv, dazu kommen 200 Helfer von der ausrichtenden VG Delmenhorst-Stenum. Bereits am Freitagmittag kamen die ersten Übernachtungsgäste, die ihr Zelt auf dem Nebenplatz des Stadions an der Düsternortstraße aufstellten. Offiziell beginnt die 41. Auflage am Samstag um 9.30 Uhr, auch am Sonntag und Montag wird noch gespielt – insgesamt in sieben Delmenhorster Hallen. Am Samstagabend steigt die Party ab 22 Uhr im Haus Adelheide.

Auch die Handballer werden in vierstelliger Zahl in Delmenhorst einfallen. Der VSK Bungerhof rechnet für sein Kleinfeldturnier mit 142 Mannschaften aus 29 Vereinen, die auf der Anlage an der Stedinger Straße insgesamt 463 Spiele austragen werden. Der Anpfiff erfolgt am Samstag um 11.30 Uhr. Am Samstagabend findet die Turnierdisco statt.

Kicken für guten Zweck

Der TuS Heidkrug tut mit seinem Charity Cup bereits seit Freitag etwas für den guten Zweck. Am Rande des Fußballturniers, bei dem bis einschließlich Montag rund 550 Nachwuchsspieler aus 50 Vereinen kicken, wird Geld für den Verein „Gegen Noma-Parmed“ gesammelt. Am Samstag spielen ab 10 Uhr die F-Jugendlichen.

Ebenfalls am Freitag begann das renommierte Pfingstturnier des Reitervereins Ganderkesee, das am Sonntag endet. Auf der Anlage am Donnermoor sind knapp 600 Reiter zu Gast – so viele wie lange nicht –, darunter etliche Profis. Die Wettbewerbe starten an allen Tagen um 8 Uhr. Höhepunkt wird das S*-Springen am Sonntag.

Aber auch ohne Sport stehen an diesem Wochenende viele Veranstaltungen in der Region auf dem Programm. Unter anderem startet das Gildefest in Wildeshausen richtig durch, in Hude eröffnet der „Fühlingszauber“ am Montag Blicke in heimische Gärten.