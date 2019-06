Der TV Neerstedt startet mit einem stark veränderten Kader in die Saison 2019/20 der Handball-Verbandsliga der Männer.

Es ist selten ein gutes Zeichen, wenn ein Vorsitzender eine Handball-Mannschaft zur Ordnung rufen muss. Tim Martin Gersner sah sich dazu aber Anfang März genötigt, als Verbandsligist TV Neerstedt den Wiederaufstieg in die Oberliga praktisch verpasst hatte und die drei besten Werfer ihren Abschied angekündigt hatten. Der Neerstedter Clubchef erinnerte die Spieler in einer ungewöhnlichen Pressemitteilung daran, welche Einstellung von ihnen erwartet wird.

Neerstedt in Abschlusstabelle 2018/19 auf Platz drei

Ob die Worte Wirkung zeigten oder nicht, lässt schwer sagen. Zumindest verteidigte die Mannschaft Rang drei und bereitete ihrem Coach Björn Wolken einen ordentlichen Abschied. Dass sich der Verein mehr erhofft hatte, ist allerdings auch klar. „Wir haben gegen die wirklich stärkeren Mannschaften kaum einmal ein richtig gutes Spiel gemacht“, erklärt Wolken und verwies auf das große Verletzungspech. „Unser kleiner Kader hat sich dann eigentlich noch ganz gut verkauft.“

Nun wird die Mannschaft aber komplett umgekrempelt. Niklas Planck und Andrej Kunz gehören fortan dem Oberliga-Aufsteiger HSG Schwanewede/Neuenkirchen an, Malte Kasper wird die Abwehr der TS Hoykenkamp verstärken, Mario Reiser läuft künftig für die HSG Delmenhorst auf, Florian Honschopp wechselt zum Oberligisten HSG Barnstorf/Diepholz und Erik Hübner schließt sich dem VfL Oldenburg an. Der neue Trainer Andreas Müller verbreitet dennoch Zuversicht: „Wir wollen uns im oberen Drittel der Tabelle einnisten und dann schauen, wohin die Reise weiter geht. Die Mannschaft wird breit aufgestellt sein. Die Grundstärke ist ja schon vorgegeben.“ Trainingsauftakt ist am 1. Juli.