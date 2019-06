Stenum. Der VfL Stenum hat in der Abschlusstabelle 2018/19 der Fußball-Bezirksliga der Frauen den sechsten Rang belegt. Um dort auch 2019/20 ein Team melden zu können, wird er wohl eine Spielgemeinschaft gründen müssen.

Nach einer Saison 2018/19 in der Fußball-Bezirksliga, die viele Wünsche offen gelassen hat und die im zwölf Teams umfassenden Feld auf dem sechsten Platz endete, steht die Frauenmannschaft des VfL Stenum vor einer ungewissen Zukunft. „Das ist noch nicht ganz sicher“, antwortete Marco Reuschler, zweiter Vorsitzender des Vereins, auf die Frage, wie es denn weitergeht. Es liefen Verhandlungen mit dem Krusenbuscher SV, die eine Spielgemeinschaft zum Ziel hätten. „Ich hoffe, dass wir einen Kompromiss finden“, betonte Reuschler.

Einige Spielerinnen verlassen den VfL Stenum

Erforderlich wurden die Gespräche mit dem Krusenbuscher SV, zu dem der scheidende Trainer Maurice Kulawiak gute Kontakte unterhält, weil viele Spielerinnen 2019/20 nicht mehr zur Verfügung stehen. „Einige hören auf, andere pausieren“, sagte Reuschler. Eventuell gebe es auch „ein, zwei externe Abgänge“. Sollte eine Zusammenarbeit mit Krusenbusch zustande kommen, würden nach dem Stand der Dinge neun Stenumerinnen für diese SG spielen. Krusenbusch steigt als Meister der Kreisliga Jade-Weser-Hunte in die Bezirksliga auf. Die B-Juniorinnen dieses Clubs traten in der Niedersachsenliga an, mussten die in dieser Altersklasse höchste Spielklasse auf Landesebene jedoch als Vorletzter verlassen. Sollte die SG mit den Oldenburgerinnen nicht zustande kommen, würde Stenum, so Reuschler, „keine Bezirksligamannschaft mehr stellen.“ Eine Vertretung würde in diesem Falle auf Kreisebene spielen.

In der vergangenen Saison belegten die Stenumer Frauen nach 15 von 22 Spielen noch den dritten Platz. Neben elf Siegen und drei Unentschieden stehen acht Niederlagen zu Buche. Pia von Kosodowski erzielte 18 der 73 Treffer. Die meisten Punktspiele bestritten Marie Geerken, Kim Julia Lehmkuhl (jeweils 21) und von Kosodowski (20.).

Maurice Kulawiak gibt sein Traineramt ab

Es steht noch nicht fest, ob Diana Decker die Frauen des VfL auch in der nächsten Saison coacht. „Im Falle einer Spielgemeinschaft, die dann SG Krusenbusch/Stenum heißen würde, kämen zwei Trainer aus Krusenbusch“, erklärte Reuschler. Maurice Kulawiak, der mit Decker ein Duo bildete, gibt sein Traineramt bei der Frauenmannschaft ab. „Es wäre mehr möglich gewesen als der sechste Platz. Die Mannschaft hätte Dritter werden können“, unterstrich er. „Die Disziplin ließ zu wünschen übrig. Die Spielerinnen haben sich selbst im Weg gestanden. Es ist schade, dass eine Mannschaft, die so viel Talent und Qualität besitzt, sich so gehen lässt.“ Einige Male sei das Training abgesagt worden, da aus dem 24er-Kader nur fünf oder sechs Spielerinnen erschienen seien. Und: „Zuletzt gab es immer kurzfristige Absagen.“ Er habe bereits zu Beginn der Rückrunde gesagt, dass er zum Saisonende aufhört: „Es hat keinen Spaß mehr gemacht.“

Bei seinem Entschluss habe auch der Aufstieg der B-Jugend und der damit einhergehende größere Aufwand eine Rolle gespielt. Gemeinsam mit seinem Co-Trainer Malte Tönjes führte Kulawiak die Nachwuchsfußballer von der Bezirks- in die Landesliga.