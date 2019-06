Delmenhorst. Drei Jugendmannschaften der Fußball-Abteilung des TuS Heidkrug gehen mit neuen Trainern in die Saison 2019/20.

Die führenden Fußball-Jugendmannschaften des TuS Heidkrug gehen mit neuen Trainern in die Saison 2019/20. Bei den Bezirksliga-A-Junioren löst Ralf Sager, der zur Zeit die B-Junioren des Vereins coacht, Andreas Pietsch ab. Pietsch legt eine Pause ein. Torwarttrainer bleibt Frank Seedorf.

Bei den B-Jugendlichen, die in der Landesliga den Klassenverbleib unter Dach und Fach gebracht haben, übernimmt ein neues Trainer-Duo die Verantwortung. Es besteht aus dem Harpstedter Torjäger Christian Goritz und Dragan Jovanovic, der zuletzt in Diensten des FC Oberneuland stand. Bei den C-Jugendlichen, die unter der Regie von Stefan Blasy dem Abstiegsgespenst entkommen wollen, übernehmen in der nächsten Spielzeit Michael Wild und Marco Schuster die Kommandobrücke. Wild leitet beim TuS die Fußball-Juniorenabteilung.