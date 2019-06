Delmenhorst. Im ersten Versuch aufs Podium: Die Triathleten von Borussia Delmenhorst starten gut.

Im ersten Wettkampf nach ihrer Gründung hat die neue Triathlon-Abteilung von Borussia Delmenhorst gleich für Aufsehen gesorgt. Die „Tri Adler“ glänzten beim 19. Everstener Brunnenlauf in ihren Altersklassen. Anojan Amalathas und Dean Tavis Müller gingen im Hauptlauf über zehn Kilometer an den Start, vor dem der Veranstalter – bei 33 Grad – an die Teilnehmer appellierte, im Zweifel lieber abzubrechen. Daran war bei den Delmenhorstern aber nicht zu denken. Nach der ersten der drei Runden lag Müller auf Rang elf. „Ich wollte unbedingt unter die ersten Zehn, also habe ich mein Tempo erhöht“, berichtete er. Mit einer Gesamtzeit von 40:30,58 Minuten schaffte er es sogar auf den zweiten Platz in der Altersklasse MHK auf Rang sieben in der Gesamtwertung – sein bisher größter Erfolg bei einem Laufwettkampf. Teamkollege Anojan Amalathas, der erst im Juni ein Tri Adler geworden ist, kam nach 46:21 Minuten ins Ziel und wurde wie im Vorjahr Zweiter in seiner Altersklasse U20. „Einen schöneren Sonntag hätte ich mir nicht vorstellen können“, sagte er.