Delmenhorst. Fünf Finalteilnahmen, drei Vereinsrekorde: Die Schwimmer des Delmenhorster SV waren bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin auf den Punkt da.

Die Athleten des Delmenhorster SV haben ihren Club bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Berliner Europapark unter 1574 Schwimmern aus 330 Vereinen glänzend vertreten. Der Traum einer Medaille blieb unerfüllt, die sechs Delmenhorster erreichten aber fünf Finals und brach drei Vereinsrekorde. Lea Sophie Baechler schaffte es über die 50 und 100 Meter Rücken in den Endlauf der besten Acht des Jahrgangs 2007 und wurde jeweils Fünfte. Auch über zwei Schmetterlingsstrecken kam sie bis ins Finale, über 100 Meter erreichte sie Rang fünf, über 50 Meter Platz sechs. Insgesamt schwamm sie elf Rennen. Mara Anders stellte in 29,16 Sekunden einen neuen Clubrekord über die 50 Meter Schmetterling auf, verpasste als Neunte aber das Finale. Dafür schaffte sie es über 50 Meter Freistil in den Endlauf und stellte als Sechste in 26,79 Sekunden eine weitere Vereinsbestmarke auf. Charleen Kölling (Jahrgang 2002) lieferte den dritten DSV-Rekord, sie schlug über 400 Meter Lagen nach 5:14,09 Minuten an. Über 800 Meter Freistil wurde sie Achte. David Zeiser und Rune-Matthis Bosse (2002) schwammen persönliche Rekorde über 100 Meter Freistil beziehungsweise 50 Meter Brust. Emma Kämpfe wurde im Jahrgang 2006 30. über 50 Meter Brust.