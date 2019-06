Ganderkesee. Das Pfingstturnier des Reitervereins Ganderkesee bringt einmal mehr Profis und Nachwuchs zusammen. 2019 sind einige neue Höhepunkte im Programm.

Natürlich ist auch das prominenteste Vereinsmitglied wieder dabei. Wenn es ab Freitag im Donnermoor beim Pfingstturnier des RV Ganderkesee für die Reiter wieder zur Sache geht, wird sich auch Sandra Auffarth die Ehre geben. Die ehemalige Vielseitigkeits-Weltmeisterin und frischgebackene Dritte des Deutschen Spring-Derbys will im EM-Jahr eine Woche vor der Deutschen Meisterschaft auch auf der Veranstaltung des Heimatclubs ein paar Schleifen einsammeln – auch wenn sie zuletzt im ZDF betonte: „Die Saison hat für mich ja gerade erst angefangen.“

Die 32-Jährige steht auch für den Charme des renommierten Pfingstturniers, bei dem die Elite auf den Nachwuchs trifft. Gut 1650 Starts werden vom 7. bis 9. Juni auf der Vereinsanlage am Donnermoor erwartet und damit mehr als im Vorjahr. Stehen am Freitag zuerst die Jungpferdeprüfungen im Fokus, geht der Reiterverein mit Dressur- und Dressurreiterprüfungen ab 16.30 Uhr neue Wege. „Mit gut 100 Nennungen in den vier Prüfungen wurde die Idee gut angenommen“, freut sich die Vorsitzende Evi Buckenberger.

Neue Tour, neue Prüfungen

Wie an allen Tagen starten auch am Samstag die Prüfungen um 8 Uhr, auch wenn ein langer Tag erwartet wird. Nach Springen bis zur Klasse M*, der neuen Amateur-Tour und Reiterwettbewerben und Dressuren bis zur Klasse L geht es in der neuen „Ganter Jumping Tour“ mit einem Sattelschrank als Ehrenpreis rund. Die erste Teilprüfung, ein Springen der Klasse A mit steigenden Anforderungen, startet um 19.30 Uhr, im zweiten Teil mit Siegerrunde gilt es ab 22 Uhr, unter Flutlicht zu bestehen. Bisher haben sich gut 40 Reiter dazu angemeldet. In der Pause gibt es 100 Liter Freibier und die neue Sonderprüfung „Nageln“ und Reiten. Den Abschluss bildet dann die legendäre Zeltparty direkt auf dem Turnierplatz.

Derby-Dritte Auffarth im schwersten Springen

Auch am Sonntag geht es wieder um Schleifen und besondere Ehrenpreise. In der Profitour der Klassen M** und dem schwersten Springen der Klasse S* mit Siegerrunde am Sonntag ab 16 Uhr darf sich der Sieger über einen Strandkorb freuen. Hier tritt auch Auffahrt an und trifft unter anderem auf Vorstandsmitglied und Springtrainer Torsten Tönjes und die Ganderkeseer Laura Voigt als Nachwuchshoffnung. Und es gibt ein Wiedersehen mit Hendrik Sosath aus Lemwerder, der im Spring-Derby in Hamburg Elfter geworden war.

„Place to be“ an Pfingsten

Für die Kleinsten wird es schon um 15.15 Uhr spannend, wenn sie sich in der Führzügelklasse auf dem Hauptplatz dem Publikum präsentieren. „Alle Kinder dürfen sich über ganz besondere Schleifen freuen,“ so Evi Buckenberger. „Wir sind jedes Jahr bemüht, besser zu werden.“ Dazu gehört 2019 auch, dass alle Siegerehrungen bis zur Klasse E zu Fuß stattfinden werden, doch natürlich dürfen dabei der rote Teppich und das Siegertreppchen nicht fehlen. Vor allem will der Club das Event an sich bewerben. „Der Fokus liegt zwar auf dem Sport, aber das Turnier soll wieder Treffpunkt für Groß und Klein werden,“ erklärt Evi Buckenberger: „Quasi der ,Place to be‘ an Pfingsten mit Wohlfühlfaktor.“ Dazu tragen der erweiterte Parkplatz- und Ausstellerbereich, Kinderschminken, Ponyreiten und am Sonntag die bekannte Fahrradverlosung bei.