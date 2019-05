Harpstedt. Spielt in der Saison 2019/20 für den Fußball-Kreisligisten Harpstedter TB: Timo-André Höfken. Er verlässt den TV Jahn Delmenhorst.

Elf Tore hat Timo-André Höfken bisher in der laufenden Saison für die erste Herren des TV Jahn erzielt und ist damit der erfolgreichste Stürmer des Delmenhorster Fußball-Kreisligisten. Nun wechselt der 24-Jährige nach Saisonende zum Ligakonkurrenten Harpstedter TB. Jahns Cheftrainer Arend Arends bedauert den Abgang seines Torjägers, kann Höfkens Beweggründe aber sehr gut nachvollziehen: „Viele seiner alten Kumpel spielen in Harpstedt. Timo wollte bereits zur letzten Saison zum HTB wechseln, aber ich konnte ihn zum Glück dazu überreden, noch eine Saison bei uns dranzuhängen, um uns im Abstiegskampf zu helfen.“

Harpstedts Trainer Jörg Peuker freut sich auf den Neuzugang: „Timo-André Höfken wird unsere Mannschaft mit seiner Qualität sofort verstärken und in ihrer fußballerischen Entwicklung sicherlich noch ein Stück weiter voranbringen.“ Arends ist dagegen noch auf der Suche nach möglichst gleichwertigem Ersatz und hat auch schon in „einigen guten Gesprächen“ mit wechselwilligen Offensivspielern bei Vereinen in der näheren Region vorgetastet. „Wir sind an einigen interessanten Spielern dran, die uns weiterbringen könnten und auch zu Jahn passen würden, aber noch ist nichts endgültig spruchreif. Wir sind da aber ganz guter Dinge“, so Arends.