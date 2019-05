Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Auch auf der Zielgeraden tut sich in der Fußball-Szene noch einiges. Die Randnotizen der vergangenen Woche.

3:3, 4:3, 4:4, 6:6. Sonntags in der Sportredaktion. Die Ergebnisse der Bezirksliga treffen ein. Zunächst das 3:3, mit dem sich der SV Baris und Frisia Wilhelmshaven trennen („Toll: Sechs Tore“), dann das 4:3 des VfL Stenum über den Heidmühler FC („Sogar sieben Treffer“), anschließend das 4:4 des VfL Wildeshausen bei GVO Oldenburg („Echt?“) und als Krönung das 6:6 des SV Tur Abdin beim TuS Eversten (die Kommentare überschlagen sich). 33 Tore in vier Spielen.

Werder II und Ina Timmermann feiern. Durch das 1:1 beim VfL Jesteburg sicherten die Spielerinnen des Regionalligisten SV Werder Bremen II mit 44 Punkten die Meisterschaft. Die Falkenburgerin Ina Timmermann wirkte von der 71. bis zur letzten Minute mit.

Frauen-Regionalliga, Teil II. Mit dem TSV Limmer, der am letzten Spieltag beim TuS Schwachhausen nicht antrat (Wertung: 2:0), verlässt das abgeschlagene Schlusslicht die Regionalliga. Dank des besseren Torverhältnisses im Vergleich zu Schwachhausen (minus elf gegenüber minus 16) erreichte der FC St. Pauli (jeweils 22 Punkte) das rettende Ufer. Die Hamburgerinnen fertigten den SV Meppen II mit 7:2 ab.

Camp in Wildeshausen. Das Camp der Superkicker macht vom 11. bis 13. August auf der Anlage des VfL Wildeshausen Station. Die fünf- bis 15-jährigen Jungen und Mädchen können zwischen Leistungs- und Erlebniscamp wählen. Weitere Infos: www.superkicker.de.

Tungeln siegt im Weserstadion. Beim großen EWE-Cup haben die E-Junioren des SV Tungeln das Finale gewonnen. Im Vorfeld der Bundesliga-Partie Werder Bremen – RB Leipzig (2:1) behaupteten sich die Tungelner im Weserstadion mit 2:1 gegen SV Viktoria Elisabethfehn. Klaus Filbry, Vorsitzender der Werder-Geschäftsführung, und EWE-Vorstandsmitglied Michael Heidkamp überreichten den Pokal, ehe die Jungs vor ca. 40000 Zuschauern eine Ehrenrunde liefen. Der VfL Stenum und und die SG DHI Harpstedt landeten in ihren Gruppen auf den Rängen drei bzw. vier. Insgesamt waren 16 Mannschaften am Start.

Beachsoccer mit TSV-Mädels. Die C-Juniorinnen des TSV Ganderkesee, Bezirkspokalsieger und Vizemeister der Bezirksliga, beteiligen sich vom 30. Mai bis 2. Juni am Beachsoccer-Cup in Cuxhaven. Am Pfingstsonntag mischt das erfolgreiche Team bei einem Turnier mit, das Komet Blankenese veranstaltet. Innenverteidigerin Katharina Werner wechselt in den Frauenbereich.

Favorit Hamburger SV. In den Aufstiegssspielen zur Frauen-Regionalliga stehen der Hamburger SV, der als Favorit gehandelt wird, und ATS Buntentor einander gegenüber. Die Termine: Sonntag, 2. Juni, 14 Uhr (in Norderstedt) und Sonntag, 9. Juni, 14 Uhr (auf der Bremer Bezirkssportanlage Kuhhirten).

Drei Stenumer liegen in Führung. In der Bezirksliga-Torjägerliste der B-Junioren nehmen Spieler des Spitzenreiters VfL Stenum die vorderen Ränge ein. Es führt Niklas Brill (25 Treffer) vor seinen Mannschaftskollegen Nils Greulich und Sascha Leichsenring, die sich die zweite Position mit Tom Westerkamp (JSG Emstek/Höltinghausen) teilen (jeweils 22 Tore).

Und zu guter Letzt. Das 6:6, mit dem sich die Bezirksligisten TuS Eversten und SV Tur Abdin Delmenhorst trennten, belegt in der vom Portal fußball.de erstellten Liste der höchsten Unentschieden gemeinsam mit drei weiteren Spielen den zweiten Platz. Zwei Spiele endeten mit einem 7:7. In der niedersächsischen Hitparade nimmt Tur Abdins 6:6 Rang eins ein (jeweils alle Altersklassen).